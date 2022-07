Davide Castellaneta secondo allenatore della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola

Davide Castellaneta sarà il secondo allenatore della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola per la stagione 2022-2023. Per l’allenatore classe 1992, nativo di Gioia del Colle, torna a vestire la casacca fucsia dopo le due stagioni, 2019-2020/2020-21, vissute come primo allenatore in Serie C del sodalizio cerignolano. Il tecnico “gioiese” affiancherà il capo allenatore, Michele Valentino, in questa annata che segna il ritorno in B2 del collettivo del presidente Matteo Russo. “Ho accettato ancora una volta con grande orgoglio ed ancor più entusiasmo la chiamata della società -dichiara Castellaneta-, che mi vedrà al fianco di Michele Valentino in questo nuovo percorso in serie B2 femminile. La pallavolo cerignola è ormai una seconda famiglia, un rapporto fondato su stima e fiducia reciproca che ci ha portato a rincontrarci a distanza di poco tempo. Approfitto per ringraziare la società tutta e Michele Valentino con cui non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso. Un saluto a tutti i tifosi e i sostenitori che ci seguiranno in questa stagione, con il calore e agonismo che vi contraddistingue”.