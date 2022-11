Davide Claps nuovo allenatore della Bio Gustiamo Flv Cerignola

È Davide Claps il nuovo primo allenatore della Bio Gustiamo Flv Cerignola: la scelta della dirigenza del sostituto di Michele Drago si è indirizzata sul 58enne coach lucano. Tecnico di lungo corso, più volte responsabile dello scouting a livello giovanile della regione Basilicata per conto della Fipav, Claps ha legato le sue maggiori esperienze professionali con la De Gasperi Potenza, formazione da lui guidata fino in serie B. Numerosi anche i trascorsi nazionali e interregionali per un tecnico carismatico e di sicuro affidamento, con il compito di risollevare le sorti di un gruppo dalle elevate prospettive ma non ancora riuscito ad esprimersi nel segno della continuità di gioco e di risultati. Il neo allenatore si è presentato oggi alla squadra e ha diretto il suo primo allenamento al pala “Tatarella”, in vista del delicato e difficilissimo incontro di domenica 4 dicembre con la capolista Fasano. L’intera società della Flv rivolge al signor Davide Claps i migliori auspici e l’in bocca al lupo per un proficuo lavoro.