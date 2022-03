Derby contro squadre baresi per Ares Flv e Brio Lingerie Pallavolo Cerignola

Due derby in programma al sabato per le principali formazioni di volley: Ares Flv in casa, Brio Lingerie Pallavolo Cerignola in trasferta. Secondo impegno consecutivo fra le mura amiche per il sestetto allenato dal duo Sarcinella-Leone, che riceverà domani alle ore 18 la Zero5 Castellana Grotte nella 19^ giornata del girone F di serie B1. Nello scorso turno è arrivata una onorevolissima sconfitta per mano della vicecapolista Melendugno, con le rossogialloblu a mettere sul piatto tanto carattere ed una bella dose di grinta che hanno permesso anche di conquistare un set. Bisogna ripartire da tali peculiarità e ripetere la stessa prestazione nel confronto con le baresi, in posizione tranquilla di classifica, come si evince dalla sesta piazza con 21 punti ed un bilancio di sette vittorie ed altrettanti ko. Il team guidato da De Robertis arriva dalla netta affermazione su Palmi e indubbiamente si affaccerà al “Dileo” per ottenere altra linfa per chiudere il più in fretta possibile il discorso permanenza. Infortunatasi l’alzatrice Alberti, il suo posto è stato preso dalla giovanissima Pinto, decretata migliore in campo nel match con le calabresi. Per il resto, l’organico vede Civardi e Liguori due pericolose attaccanti e più in generale una maggiore esperienza rispetto alle ofantine. L’Ares Flv giocherà a mente libera, cercando di sfruttare ogni minima pausa delle avversarie per provare a tornare ad un successo che manca da dicembre, in ogni caso ci si aspetta nuovamente una prova gagliarda di Luzzi e compagne.

E’ già tempo di vigilia invece in serie C per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, dopo la bella vittoria di ieri nel recupero con la Just British Adria Academy: nel quadro del sedicesimo turno, c’è la visita all’Asem Bari (domani, ore 18). Il 3-1 ottenuto davanti al proprio pubblico (25-21; 25-15; 17-25; 28-26) al termine di una vibrante sfida, dominata nei primi due parziali prima di un calo di tensione nel terzo. Quarta frazione palpitante, con le fucsia a spuntarla ai vantaggi, regalandosi tre punti preziosissimi per scavalcare al secondo posto la City Moda Amatori, ponendo una preziosa lunghezza di vantaggio e con due gare in meno giocate rispetto alle rivali. Nel pochissimo tempo a disposizione per preparare la gara, bisognerà ricaricare le pile per presentarsi al meglio al cospetto della quarta forza del girone A a quota 15 punti (cinque vittorie e cinque sconfitte lo score). La compagine di Girgenti è in salute, avendo collezionato il bottino pieno nelle ultime due uscite e senza cedere set e vede in Volpe, Zicari e De Vincenzo le atlete più di punta. Le ragazze di Michele Valentino vogliono proseguire il trittico di incroci ravvicinati nel miglior modo possibile, per partire possibilmente col naso avanti nel confronto con l’Amatori in calendario martedì 8 marzo.