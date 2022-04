“Dieci fontane” in abbandono. La protesta di residenti e commercianti

Protestano i residenti, protestano le attività commerciali: il cantiere del monumento alle “dieci fontane”, oramai in stato di abbandono, sta cadendo a pezzi ed è divenuto ricettacolo di immondizia. Nella mattinata di venerdì 8 aprile si è reso necessario l’intervento della Polizia Locale, per mettere in sicurezza la chiusura perimetrale in legno, caduta a causa del vento e del deperimento. Nei fatti i pannelli in legno, oramai marci e malridotti, generano delle fessure e l’area, piena di erbacce e rifiuti, è diventata un problema per le attività commerciali – pescheria, pizzeria, agenzia viaggi – che insistono sulla piccola piazza.

Riposizionati alcuni pannelli e sistemata la porta di accesso la questione resta comunque aperta. I residenti chiedono di far chiarezza soprattutto sui tempi di realizzazione dell’opera. Infatti, il cantiere è aperto dal 2018 e mai si è percepita la volontà di una netta accelerazione sui lavori. Già durante l’ultimo periodo della consiliatura guidata da Franco Metta i lavori si fermarono. Con l’arrivo dei Commissari nessun altro intervento si è visto. Ultimi rumori di martelli pneumatici prima dell’estate del 2019. Di fatti ora, dove sarebbe dovuto sorgere il rinnovato monumento alle “dieci fontane” ci sono rifiuti, erba e anche un paio di materassi abbandonati.

Oggi i commercianti della zona chiedono una svolta: o si smantella il cantiere e viene ripulito o si procede con i lavori per restituire alla città un monumento restaurato così importante. Le “Dieci Fontane” infatti sono il luogo dove un tempo ci si recava per approvvigionarsi d’acqua. Un luogo della memoria, come il vicino Piano delle Fosse granarie. La prossimità al murale dedicato a Giuseppe Di Vittorio e l’esposizione lungo la trafficata viale Fratelli Rosselli fanno lo rendono uno dei monumenti più in vista della città.

Gennaro Balzano

La Gazzetta del Mezzogiorno