Disagi all’hub vaccinale di Cerignola, l’Asl Foggia chiarisce: accesso solo ai prenotati

Questa mattina, è stata segnalata una criticità all’hub di Cerignola dovuta ad un super afflusso di persone non prenotate, presentatesi all’ingresso della struttura già tre ore prima dell’apertura, prevista alle ore 9,30. La Direzione si scusa per il disagio occorso e comunica che l’accesso all’hub è consentito solo alle persone prenotate, per un massimo di 350 al giorno, in caso di attività estesa dal mattino al pomeriggio. Non essendo previsto, al momento, l’accesso diretto, è inutile recarsi all’hub senza prenotazione. Questo, per evitare che si verifichino pericolose situazioni di sovraffollamento. La Direzione chiede, pertanto, alla cittadinanza, la massima collaborazione e il rispetto degli orari di prenotazione.

