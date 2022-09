Domani 15 settembre Ilaria Cucchi e Stefania Russo a Cerignola

Giovedì 15 settembre per un’intera giornata Ilaria Cucchi e Stefania Russo, rispettivamente Capolista al Senato nel Collegio Plurinominale (Puglia) e Capolista alla Camera dei Deputati (Foggia e BAT) per Alleanza Verdi-Sinistra, saranno presenti in Provincia di Foggia. Nella prima parte della giornata Ilaria Cucchi e Stefania Russo saranno a Cerignola, alle 12.00 presso la Cooperativa InnovA (Via dei Banditori, Lotto 134-Zona Industriale), realtà che si occupa del reinserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate, e dalle 15.00 presso la Cooperativa Pietra di Scarto (Contrada Scarafone snc), storica realtà cooperativa che opera nei terreni confiscati alla mafia. Alle 16.00 ad Orta Nova si svolgerà un incontro con amministratori locali, elettori e simpatizzanti in Piazza P. Nenni. Infine a Foggia dalle 18.30 presso il “Anime Brille” (Piazza Federico II) si svolgerà “Dalla parte degli ultimi, dalla parte dei diritti”, incontro dibattito in cui le candidate Ilaria Cucchi, Stefania Russo e Caterina Marini dialogheranno con associazioni e cittadini/e.