Domani Brio Lingerie Pallavolo Cerignola in campo a Molfetta per il recupero in serie C

La Federazione Italiana Pallavolo dopo un’approfondita analisi dell’attività sportiva, messa in grande difficoltà dal perdurare dell’attuale contesto pandemico, ha ritenuto opportuno sospendere ogni attività federale, ad eccezione dei Campionati di Serie A Maschile e Femminile, fino al prossimo 6 febbraio. Questa sofferta, ma ponderata, scelta è maturata dopo essersi resi conto che al momento non sussistono le condizioni necessarie per far ripartire il 24 gennaio in sicurezza i campionati nazionali di Serie B e C, i campionati regionali di serie D e Divisione e tutti i Campionati Nazionali di categoria. Fino al 6 febbraio saranno sospese le amichevoli, l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente, sempre nel rispetto dei protocolli federali vigenti.

Malgrado la proroga dello stop, sarà comunque in campo la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, impegnata domani (ore 19) in casa della Dinamo Molfetta nel recupero della sfida valida per l’ottava giornata di andata del girone A di serie C e che originariamente era in calendario lo scorso 8 gennaio. La disputa della gara sarà possibile in base a quanto stabilito dal comitato regionale Fipav nella comunicazione che disciplinava la sospensione dei tornei: le partite di recupero già calendarizzate e che si possono giocare senza imprevisti Covid, avranno luogo normalmente.

Sarà il debutto nel nuovo anno per la formazione allenata da Michele Valentino, reduce da due vittorie consecutive e che prima della sosta natalizia aveva battuto 3-1 l’Asem Bari. Il match del Pala “Poli” in caso di esito positivo offrirà l’opportunità di scavalcare temporaneamente la City Moda Amatori Bari in piazza d’onore, consolidando allo stesso tempo quantomeno il terzo gradino del podio in classifica. Come tutti gli impegni che si affrontano in seguito ad un lungo stop, l’incognita maggiore è rappresentata proprio dalla lontananza dal parquet oltre alla buona levatura dell’avversario. La Dinamo Molfetta, guidata da Francesco Marzocca ha sinora conquistato 9 punti con un bilancio in perfetta parità (tre successi e tre sconfitte) e sul campo amico ha vinto due volte su due. Le adriatiche dispongono di alcune giocatrici da non sottovalutare, fra cui la regista Abbattista, la centrale Sancilio e la laterale Panunzio. Le fucsia cercheranno di far prevalere il maggior tasso tecnico, sfruttando ogni occasione utile per mettere in difficoltà il sestetto rivale.