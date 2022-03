Domani la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola ospita Bitetto in serie C

Dopo due settimane di stop, causa il rinvio della gara della scorsa settimana, le pantere tornano in campo al PalaDileo. La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola ospita la giovane formazione della VM Costruzione Bitetto, gara che si prospetta agevole sulla carta, ma le fucsia dovranno comunque impegnarsi per portare a casa i 3 punti. La squadra allenata da Mister Valentino è reduce da un ottimo 3-0 casalingo contro l’ostica Dinamo Molfetta, che le proietta alla rincorsa del secondo posto in classifica. La gara di domani rappresenta una ghiotta occasione per Altomonte e compagne: mancano poche gare alla chiusura della regular season e servirà fare un grosso bottino di punti per arrivare alla fase playoff con grinta e determinazione. Le avversarie della VM Costruzione Bitetto sono reduci da una sconfitta sul suolo barese per 3-0 contro la Just British Adria Academy. Tra le mura amiche le fucsia cercheranno di portare a casa una vittoria importantissima davanti ai propri tifosi per riprendere l’Amatori Bari in classifica. Fischio d’inizio del match fissato alle ore 18:00 di domani, domenica 27 marzo.

Persiste invece la questione Covid in casa Ares Flv Cerignola, costretta al rinvio anche della sfida in programma oggi a San Salvatore Telesino. Le positività fra le rossogialloblu impediscono ormai da quasi un mese la disputa degli incontri in serie B1 e sono ben cinque le gare da recuperare in una stagione già difficile per via della posizione in classifica.