Domani sfida clou per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola in casa dell’Amatori Bari

Attese dal big match di domani contro Amatori Bari al PalaCarbonara, le fucsia di mister Michele Valentino affronteranno la terza gara in sei giorni in un tour de force infinito per Altomonte e compagne. Le recenti vittorie contro Adria e Asem Bari hanno dato la giusta carica e il giusto entusiasmo al collettivo cerignolano, che si è riportato al secondo posto della classifica in coabitazione proprio con l’Amatori a quota 20 punti, seppur con una gara in meno. L’incontro di domani mette in palio un’importante fetta per assicurarsi la seconda posizione solitaria in vista della post-season. In casa Brio Lingerie Pallavolo Cerignola tutto l’ambiente è consapevole del peso della gara, una sfida contro un sestetto ben allenato e che sta sorprendendo l’intero girone. Primo servizio del match fissato alle ore 20:30 in terra barese.

