Domenica 20 marzo serata di beneficenza per la ricerca sulle malattie rare

Domenica 20 Marzo 2022 alle ore 19.30, presso villa Demetra a Cerignola, serata solidale del Rotary Club di Cerignola in favore della ricerca sulle Malattie Rare. L’iniziativa, promossa dal Club di Cerignola, ha visto l’entusiastica adesione del Club foggiano Rotary Umberto Giordano con il suo presidente Renata Maria Montini, dell’Associazione Culturale Filantropica Musicale di Cerignola, rappresentata dal col. Michele Miulli, e di tanti sponsor privati. Dopo i saluti del presidente del RC Cerignola, dott. Francesco Dibiase, seguiranno gli interventi di riflessione sulle Malattie Rare del dott. Vito Sollazzo, direttore della U.O. UTIC – Cardiologia del P.O. “G. Tatarella” di Cerignola, del dott. Marco Castori, direttore della U.O.C. di Genetica Medica di IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, e della dott.ssa Carmela Fusco, dirigente biologo e ricercatore presso la stessa unità operativa. Si parlerà, in particolare, delle Malattie Rare in ambito cardiovascolare e delle prospettive che la ricerca biomedica offre e continuerà ad offrire sempre più in ambito diagnostico e di personalizzazione delle cure.

A seguire, la parentesi musicale che vedrà protagonisti i famosi artisti cerignolani Ripalta Bufo (soprano), Pantaleo Metta (tenore) e il maestro fisarmonicista Mimmo Cavallo. Chiuderà la serata la Black Davis Band. Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno della ricerca scientifica nell’ambito delle Malattie Rare della U.O.C. di Genetica Medica di IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di S.G. Rotondo. In particolare il ricavato contribuirà all’acquisto di software per analisi statistiche e bioinformatiche, strumenti sempre più importanti nella ricerca biomedica.