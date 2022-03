Domenica di maltempo: nevischio a Nord della Puglia

Con il nuovo abbassamento delle temperature la neve è tornata a fare capolino sulla murgia barese, imbiancando del tutto le zone interne attorno all’area di Castel del Monte. A Minervino le scuole sono rimaste chiuse, così come nella vicina Spinazzola. Piogge e temporali invece sono previste nel Barese: la Protezione Civile regionale ha emesso infatti un’allerta meteo gialla per la zona di Bari e provincia a causa del maltempo che insisterà nuovamente sul capoluogo pugliese nella giornata di domenica. L’avviso è valido fino alle 14 del 6 marzo. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-settentrionale con quantitativi cumulati da deboli a moderati, ma anche da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto della Puglia con quantitativi cumulati deboli. Le temperature rimangono rigide, attorno ad 1 grado. Si raccomanda prudenza sulle strade e nel Foggiano e nella Bat si consiglia di non mettersi alla guida se non con le catene a bordo o con pneumatici da neve.

