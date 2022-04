Dopo l’articolo sulla Gazzetta si ripulisce via Corso Vecchio dai rifiuti

«Effettuata la pulizia straordinaria in via Corso Vecchio. Continuiamo a monitorare e a sanzionare, perché non serviranno nemmeno venti pulizie straordinarie al giorno se quotidianamente poi sversiamo i rifiuti in strada e non rispettiamo l’ambiente». A scriverlo è il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito, postando le foto della completa pulizia di via Corso Vecchio.

Un intervento che arriva a meno di 24 ore dalla pubblicazione di un articolo su “La Gazzetta del Mezzogiorno” (di martedì 19) che raccontava, tra le altre cose, la situazione di via Corso Vecchio. Che si tratti di semplice casualità o altro i residenti saranno certamente lieti di poter tornare a casa senza attraversare una discarica. Infatti non era la prima volta che i giornali mettevano in luce quella situazione – segnalazione fatta anche lo scorso 20 febbraio -, simile per altro a diverse altre che interessano le strade più periferiche. L’auspicio è che non si debba più ricorrere ad interventi di pulizia straordinaria per tamponare certi gesti incivili.