Dopo quasi due mesi, torna in campo l’Ares Flv Cerignola ricevendo Palmi al “Dileo”

A quasi due mesi di distanza, riprendono i campionati di volley, dopo il lungo stop imposto dalla pandemia e il rinvio di ben quattro giornate. Si riprenderà dai turni effettivamente in calendario in questo weekend, mentre i precedenti sono stati ricalendarizzati fra marzo e aprile. Nel girone F della serie B1, l’Ares Flv Cerignola ospiterà domani al pala “Dileo” alle ore 18 la Desi Volley Palmi, nel quadro della 16^ giornata. L’ultimo impegno ufficiale delle ragazze allenate dal duo Sarcinella-Leone risale a prima della sosta natalizia, con la sconfitta in casa della Sanitaria Sicom Messina. Sarà uno scontro diretto in chiave salvezza e per le rossogialloblu si tratta di una occasione da non fallire per ricucire le distanze dalle concorrenti alla permanenza: la terzultima piazza con 6 punti non fa dormire sonni tranquilli e c’è bisogno di un girone di ritorno ad alti ritmi per provare ad inseguire fino all’ultimo l’obiettivo stagionale. Palmi precede le ofantine in classifica, avendo totalizzato 11 punti in nove gare (una in meno della Flv) e con un bilancio di quattro vittorie e cinque ko: nel frattempo la squadra calabrese ha visto partire la regista Moschettini direzione Scandicci in A1, sostituendola con Surace. Nuova anche la conduzione tecnica, con coach Camiolo a rilevare Tisci: la Desi Volley ha giocatrici più esperte come Mancuso e La Rosa nell’organico e nell’ultima partita giocata ha battuto l’11 dicembre al tie break la Fiamma Torrese. Nel match di andata Luzzi e compagne giocarono alla pari, ma tornando a casa a mani vuote con lo stop per 3-1: non sarà affatto semplice tornare al massimo della forma dopo una così lunga interruzione, l’auspicio è che il debutto nel 2022 possa essere con il sorriso.

Tuttavia, il Covid non molla la presa e, se l’Ares potrà scendere in campo, altrettanto non si può dire per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola. Nel pomeriggio di ieri infatti, la società fucsia ha comunicato di aver riscontrato alcune positività all’interno del gruppo squadra dopo un giro di tamponi e le unità coinvolte sono state poste in isolamento secondo le norme vigenti. Inevitabile quindi il rinvio della sfida in casa della City Moda Amatori Bari previsto per domani, in quello che doveva essere il bel confronto fra la seconda e la terza forza del girone A di serie C. L’incontro è stato riprogrammato per giovedì 24 febbraio, alle ore 21.