Due nuove palestre per l’Agrario “Pavoncelli” e per l’Itet “Alighieri” a Cerignola

Relativamente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4-Istruzione e Ricerca-Componente 1-Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, la Provincia di Foggia ha presentato le seguenti candidature: REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL’ITET “DANTE ALIGHIERI” IN CERIGNOLA per un importo complessivo pari ad €. 1.955.000,00; REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL’IISS “G. PAVONCELLI” IN CERIGNOLA per un importo complessivo pari ad €. 1.650.000,00; REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL’IIS “A. OLIVETTI” IN ORTA NOVA per un importo complessivo pari ad €. 1.800.000,00; REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DEL LICEO ”E.PESTALOZZI” IN SAN SEVERO per un importo complessivo pari ad €. 1.955.000,00.

Sono state proposte le nuove costruzioni di quattro palestre a servizio di altrettanti istituiti scolastici, oggi sprovvisti di tali strutture. Tanto per favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo, rafforzando le attività e le infrastrutture sportive, così da combattere l’abbandono scolastico, incentivare l’inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali. I progetti, finanziati dall’Unione Europea-Next Generation EU, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, porteranno al conseguimento di un consumo di energia primaria nel rispetto requisito NZEB (nearly zero energy building), ovvero edifici ad elevata efficienza energetica nel rispetto del principio del DNSH (Do No Significant Harm). Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha dichiarato che l’Ente continua a lavorare per migliorare lo stato degli istituti scolastici provinciali e cogliere, così, tutte le opportunità messe in campo dal PNRR.