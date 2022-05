Due tecnici cerignolani medaglia d’oro ai campionati nazionali universitari di Volley

Due cerignolani, Gabriella Colucci e Luigi Parisi, sul tetto d’Italia nella Pallavolo maschile ai campionati nazionali Universitari. Dopo 15 anni, sono proprio i due tecnici a portare all’Università di Modena e Reggio Emilia la medaglia più pesante nel carniere. Gabriella Colucci da anni si è trasferita a Modena, per la società San Faustino Invicta Pallavolo ha conquistato nella sua carriera la vittoria di alcuni Campionati Seniores e Giovanili nel modenese (solo quest’anno è seconda classificata nella categoria under 19 Femminile Fipav Modena, seconda nel campionato CSI Under 19 Femminile, Campione Regionale under 19 Femminile CSI Emilia Romagna, a luglio sarà impegnata nelle finali Nazionali). Storia simile anche per Luigi Parisi, che invece è stato assistente nel Modena Volley maschile a livello di prima squadra con scudetto ottenuto nel 2016, secondo allenatore con Ravenna e Monza serie A maschile e vice anche nel campionato greco, Foinikas Syrou.

Dal 15 al 20 maggio si sono svolte le finali nazionali Universitarie di Pallavolo: i due allenatori facevano parte dello staff della squadra composta da giocatori iscritti alle Università di Modena e Reggio Emilia, ma che militano in categorie dalla serie A alla B. Dopo aver battuto nel loro girone sia CUS Torino, CUS Bari, perdendo solo con CUS Catania, il team emiliano in semifinale ha superato 3-0 il CUS Milano. Così, venerdì 20 maggio il grande epilogo con il successo sugli ex campioni d’Italia del CUS Torino, con un netto 3-0 e aggiudicandosi il gradino più alto del podio. Ancora soddisfazioni per due valenti tecnici, lontani dalla loro terra ma che portano in alto il nome della città di Cerignola.

