Elezioni ODCEC Foggia, i commercialisti di Cerignola hanno un loro rappresentante

Il Dott. Gerardo Musaico, che ringrazia i colleghi che lo hanno sostenuto, è stato eletto, con ampio consenso, Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia. I colleghi di Cerignola hanno premiato il lavoro svolto negli ultimi 4 anni nell’interesse della categoria, in primis l’impegno per la formazione continua e l’accordo con l’ex Commissario Prefettizio del Comune di Cerignola per la riduzione della Tari per tutti gli studi professionali. «Ora – sottolinea il Dott. Musaico – abbiamo il compito morale di dare voce ai colleghi che ci hanno sostenuto per dimostrare loro, e non solo, che siamo in grado di dare sostanza alle idee».

