Europei U21 femminili di volley, lunedì 27 conferenza stampa di presentazione a Cerignola

E’ partito il countdown in vista degli Europei U21 femminili in programma in Puglia, tra Cerignola (FG) e Andria (BAT), dal 12 al 17 luglio 2022. Un appuntamento imperdibile anche per il fatto che il torneo continentale è alla sua prima storica edizione, è la prima volta infatti che le nazionali si contendono il titolo europeo di questa categoria. La formula del torneo prevede otto squadre in gara divise tra due gironi (un girone si giocherà al Palasport di Andria, l’altro al Pala Tatarella di Cerignola) dai quali le prime due avranno accesso alle semifinali, in programma sabato 16 luglio a Cerignola. Nella giornata di domenica 17 luglio si giocheranno le finali per il terzo e per il primo posto sempre al PalaTatarella di Cerignola.

L’Europeo U21 femminile sarà presentato ufficialmente lunedì 27 giugno alle ore 11.30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Cerignola (Piazza della Repubblica 1) in una conferenza stampa alla quale prenderanno parte il Presidente della Federazione Italiana Giuseppe Manfredi, gli Assessori Regionali Sebastiano Leo e Raffaele Piemontese, il Presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto, i Sindaci dei Comuni di Cerignola Francesco Bonito, e Andria Giovanna Bruno, il Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri, gli Assessori del Comune di Cerignola Rossella Bruno e Daniela Di Bari, il consigliere delegato allo Sport del Comune di Cerignola Matteo Conversano. Nel corso della conferenza stampa saranno resi noti tutti i dettagli organizzativi. A render più interessante l’attesa ci saranno due amichevoli delle azzurrine con le pari età della Turchia in programma al PalaSport di Andria l’8 luglio e al Pala Tatarella di Cerignola il 9 luglio.