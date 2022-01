Fasano-Audace Cerignola una sfida che promette spettacolo

Un confronto di alta classifica e che promette spettacolo andrà in scena domani, per la prima giornata del girone di ritorno del girone H di serie D: si affrontano Fasano e Audace Cerignola, le due squadre più in forma del campionato. I ragazzi di Michele Pazienza, sconfiggendo 2-1 il San Giorgio nel recupero di mercoledì hanno agguantato il comando solitario, aggiudicandosi il platonico titolo di campione d’inverno e che tutti si augurano possa tramutarsi nella vittoria finale a maggio. E’ stato un successo diametralmente opposto ai precedenti quello ottenuto con i granata: una partita che si è rivelata un rincorrere l’avversario dopo lo svantaggio eppure portata a casa con caparbietà, spirito di reazione importante e capacità di soffrire. Sono anche queste le caratteristiche di un gruppo altamente coeso e proiettato all’obiettivo, le affermazioni di rimonta e in extremis si caratterizzano per essere le più belle e, magari, decisive ai fini del torneo. Ora c’è da sostenere un nuovo test dal coefficiente di difficoltà non marginale, senza l’apporto dei propri tifosi dato il divieto di trasferta dei residenti nella provincia di Foggia: un ulteriore motivazione per una formazione che volta dopo volta si sta dimostrando con una mentalità davvero da grande. Un’altra prova di maturità per misurare le concrete ambizioni degli ofantini attraverso le qualità di cui hanno fatto ampio sfoggio nella prima metà di stagione.

Non è facile per Pazienza dare respiro a ciascun elemento con così tanti impegni in successione, anche se il turnover ragionato ha in ogni caso dato i suoi frutti: sarà assente per squalifica Sirri e come centrali Allegrini, Manzo e Silletti si giocano due maglie. Dopo assist e gol decisivi con il San Giorgio, difficilmente Achik partirà nuovamente dalla panchina, così come Agnelli dovrebbe tornare a far da diga in mediana.

Con l’avvento di Ciro Danucci in panchina (a metà novembre) al posto di Mosca, il Fasano ha vinto sei partite su otto irrompendo pienamente in zona playoff a 33 punti e con la quarta piazza. L’allenatore tarantino sta confermando le buonissime impressioni seguite all’ottimo campionato sostenuto lo scorso anno col Nardò, facendo esprimere al meglio un organico puntellato lievemente nel mercato di dicembre, con gli arrivi di Sosa e Prado in avanti e di Lezzi a centrocampo. Domenica scorsa i biancazzurri hanno rimontato e battuto largamente il Gravina (5-2), manifestando grandi potenzialità offensive e al contempo qualcosa da registrare a livello difensivo. Il miglior marcatore è il jolly a tutto campo Gomes Forbes – sette centri – e si pronostica un match divertente poiché si sfidano i due attacchi più prolifici. Tornato a casa proprio con i murgiani dopo la posa del sintetico al “Curlo”, il “Faso” si affiderà alla spinta del suo pubblico con l’ambizione di fermare la lunga serie utile della capolista. Nessun appiedato dal giudice sportivo, i brindisini dovrebbero schierarsi con il 4-2-3-1 e Sosa riferimento avanzato.

Nell’ultimo precedente, il 3 febbraio 2021, il Fasano prevalse di misura (1-0). Calcio d’inizio alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Pacella, della sezione di Roma 2.