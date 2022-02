Federcommercio Foggia: «A Cerignola attività produttive allo sbando»

Pubblichiamo di seguito una nota stampa giunta in redazione inviataci dalla Federcommercio provinciale di Foggia, in cui si affronta il tema del mercato del mercoledì di Cerignola, alle prese con numerosi problemi da risolvere. L’associazione si rivolge al titolare della delega delle Attività produttive nella Giunta comunale, denunciando una mancata attenzione alla questione.

Sembra di essere tornati agli anni bui del commercio. Ognuno si sente autorizzato a fare ciò che vuole. A Cerignola non abbiamo ancora capito se abbiamo o meno un assessore alle attività produttive, viste le innumerevoli problematiche che attanagliano il settore. Le piazzette sono completamente abbandonate, con il rischio serio per gli operatori commerciali. L’area mercatale è ormai abbandonata a se stessa, i posteggi non hanno più una delimitazione, non c’è controllo e rispetto delle regole di sicurezza, l’area alimentare non è stata ancora regolamentata. Per quanto riguarda la postazione di primo soccorso, che tanto ha fatto in questi anni, al momento non è presente sull’area mercatale. Tutto questo è gravissimo e intollerabile, ed evidenzia maggiormente l’inadeguatezza del ruolo di chi dovrebbe controllare e garantire il corretto funzionamento del sistema commercio in sede fissa e ambulante in particolare dei mercati giornalieri che si svolgono nelle piazzette della città. La speranza è che si cominci a lavorare seriamente partendo dall’intesa raggiunta nei mesi scorsi con il commissario straordinario di rivedere la situazione del mercato settimanale del mercoledì. Serve, infatti, una ristrutturazione completa. Federcommercio è disponibile a dialogare e a collaborare con le istituzioni a patto che vengano ascoltare le istanze di cui ci facciamo da sempre promotori.