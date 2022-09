Fighters vittoriosa in Svizzera. Dibisceglia confermato Coach della Nazionale

Riparte col botto la stagione sportiva della Fighters Dibisceglia-Colucci di Cerignola. Il team pluridecorato a livello mondiale ha ripreso le attività con due eventi importanti. Il primo in Svizzera, a Zurigo, dove il Campione Mondiale Angelo Volpe, accompagnato dal Maestro Domenico Colucci, 5^ Dan, è risultato vittorioso al Gran Galà Boss Art, in scena il 9-10-11 settembre. Sfortunata l’avventura di Aurora Mazzocca sconfitta ai punti dopo una bella prestazione.

Contestualmente, grande festa per il raduno della Nazionale Italiana WTKA, svoltosi nelle stesse date presso Città del mare – Terrasini (Palermo), al quale si sono uniti gli atleti ofantini Jacopo Tupputi, Rocco Canonico, Fabio Caputo e Maria Cavallo. Riconfermato, inoltre, il Maestro Savino Dibisceglia, 7° Dan, come Coach della Nazionale Italiana. Lo stesso, ai nostri microfoni, non nasconde la sua emozione: “Sono davvero tanto orgoglioso e felici di poter riprendere la strada giusta, dopo due anni difficili di Covid e di difficoltà anche per il mondo dello sport. Col collega Colucci, e con tutti questi splendidi atleti, proviamo a portare in alto il nome di Cerignola, in uno sport che speriamo possa appassionare sempre più persone; lavoriamo con tanta passione, con non poche difficoltà, ma raccogliamo sempre grandi frutti, siamo una grande famiglia e questo è quello che conta di più. Speriamo che questo sia un nuovo ed entusiasmante inizio per la Fighter e per la Cerignola sportiva“.

Non resta che fare l’in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti: Dal 27 al 30 ottobre il Mondiale WTKA che si svolgerà a Massacarrara, e ancor prima, dal 23 al 26 settembre, il Mondiale WMAC in Slovenia.