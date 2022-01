Finalmente ecco i dati di Cerignola: 704 gli attualmente positivi, 101 le quarantene

Dopo l’articolo di questa mattina pubblicato da questo giornale e le lamentele di decine di cittadini sui social, con puntuale tempismo l’amministrazione comunale ha finalmente tirato fuori i dati riguardanti il contagio da Covid-19 a Cerignola. Secondo quanto scritto in un post su Facebook dal Sindaco Francesco Bonito sono 704 gli attualmente positivi e 101 le persone poste in quarantena. Nessuno è in terapia intensiva al Tatarella. In più si rende noto che il 32% dei contagi afferisce a soggetti di età inferiore ai 20 anni.

«Si conferma per un verso la diffusività del contagio e per l’altro verso la diminuita sua pericolosità. L’invito è quello di seguire le indicazioni protocollari delle autorità, e quindi di vaccinarsi senza timore, di utilizzare le mascherine e di adottare comportamenti capaci di limitare ogni pericolo – dichiara Bonito -. L’amministrazione si è sempre mossa al fine di evitare allarmismi e forme di esasperata preoccupazione improvvidamente fomentate da altre fonti» sottolinea il Sindaco.