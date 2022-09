Forza Italia Cerignola: «Ottenuta una delle migliori percentuali in Capitanata»

Pubblichiamo di seguito e integralmente una nota stampa del coordinatore cittadino di Forza Italia, Antonio Grillo, il quale commenta gli esiti della sua lista alle elezioni politiche di domenica 25 settembre.

Grazie agli oltre 2.500 nostri concittadini che con il proprio voto hanno dato fiducia a Forza Italia. Ci hanno consentito di raggiungere il 13% dei voti, circa due punti in più della percentuale del partito in Puglia. Superato il momento di confusione delle ultime elezioni comunali del 2021, il nostro elettorato è tornato a sostenerci con le stesse percentuali di consenso delle elezioni politiche del 2001 e del 2006, e delle elezioni regionali del 2000 e del 2015. Forza Italia di Cerignola, con una delle migliori percentuali in Capitanata, sarà forza propulsiva e di coesione del centrodestra della città per gli appuntamenti elettorali delle prossime regionali e comunali. Lavoreremo per allargare il perimetro del centrodestra a tante forze sane della città e garantiremo che i nostri rappresentanti in Parlamento si facciano portavoce delle istanze del territorio. Ringrazio i tanti militanti e simpatizzanti che hanno sostenuto il nostro progetto politico. I nostri migliori auguri di buon lavoro a Giandiego Gatta, che nel collegio Cerignola/Manfredonia ha accettato di metterci la faccia ed ha ottenuto meritatamente il miglior risultato politico della propria carriera politica. Auguri onorevole dagli amici di Forza Italia di Cerignola.