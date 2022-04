Francavilla in Sinni-Audace Cerignola in onda giovedì su Sportitalia

Lo scontro al vertice Francavilla in Sinni-Audace Cerignola, big match del 33° turno del girone H di serie D, sarà trasmesso giovedì 14 aprile, a partire dalle ore 14.30 con il prepartita (calcio d’inizio alle 15), su Sportitalia, canale 60. L’annuncio è stato dato dalla società lucana tramite un post sulla pagina ufficiale Facebook. L’emittente diretta da Michele Criscitiello da alcune stagioni dedica settimanalmente un appuntamento live del massimo campionato dilettantistico, lo stesso direttore alcune sere fa all’interno della trasmissione “Sportitalia Mercato” aveva dichiarato che ci sarebbe stata una sorpresa per i tifosi gialloblu. E’ la seconda volta che l’Audace Cerignola va in onda sulla tv dello sport, il precedente risale al febbraio 2020, in occasione della sfida casalinga con il Sorrento, terminata 4-2.

