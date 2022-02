Fratelli d’Italia: «Benvenuta cerignolana tra i cerignolani alla dottoressa Colasuonno»

Accogliamo con sincero favore la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria di Cerignola al vice questore aggiunto, dottoressa Loreta Colasuonno. Tutta Fratelli d’Italia di Cerignola non può che essere lieta di accogliere ufficialmente, quale componente della comunità, una donna ed una professionista che da anni si spende per la crescita di Cerignola. Per una parte dei cerignolani, la parte sana e maggioritaria, Loreta Colasuonno rappresenta il no al malaffare, il no alla prevaricazione, il no alla violenza. Per una parte dei cerignolani, la parte sana e maggioritaria, Loreta Colasuonno rappresenta l’impegno quotidiano per far rispettare la legge, assicurare alla giustizia chi attenta ogni giorno alla sicurezza e la serenità del territorio, dei suoi onesti lavoratori.

Oggi il vice questore aggiunto Colasuonno entra a far parte propriamente di un popolo, quello cerignolano, che le riconosce meriti e sforzi anche quale donna al fianco delle donne. Conosciamo infatti tutti l’impegno profuso per tutelare le vittime della violenza più subdola e silenziosa, che è quella consumata ai danni delle donne all’interno delle mura domestiche. Una forma tra le più odiose di prevaricazione, difficile da stanare, da mettere a nudo, da far confessare anche solo alle vittime.

Per tutte queste semplici e fondate ragioni, oggi, accogliamo a Cerignola con onore, riconoscenza e gratitudine chi, come la signora Colasuonno, dimostra da sempre di amare questa nostra città, spesso più di chi ci è nato. Grazie, dottoressa. E benvenuta a Cerignola, come sempre al fianco di noi cittadini, in questa fase così delicata.