Frontale in via Melfi, interviene l’elisoccorso

Impatto frontale in via Melfi nel primo pomeriggio di oggi. Lo scontro è avvenuto mentre una vettura stava svoltando per accedere in una delle aziende che si trova lungo la statale. In direzione Cerignola sopraggiungeva una Mercedes gla: inevitabile l’impatto, che è stato praticamente frontale.

L’autista della Skoda Fabia è adesso ricoverato al Policlinico di Foggia in condizioni gravi. Sul posto si è infatti reso necessario l’intervento dell’Elisoccorso. Il traffico è stato rallentato per alcune ore.