Gaetano Pavone guiderà la Primavera dell’Audace Cerignola

Sarà Gaetano Pavone l’allenatore dell’Audace Cerignola Primavera. Ad annunciarlo è il presidente Nicola Grieco rivolgendo gli auguri di buon lavoro al tecnico ex Foggia e rimarcando l’importanza del settore giovanile gialloblu: “Sono felice di avere mister Pavone al timone della nostra compagine Primavera, fiducioso che la stessa possa essere fucina di talenti e che possa ben figurare nel proprio campionato di riferimento. Il settore giovanile, guidato da Francesco Matera, è per noi una grande priorità. Solo attraverso un vivaio d’alto profilo sarà più facile fare calcio e costruire l’Audace del futuro”. Pavone, 44 anni, figlio d’arte del famoso ds Peppino Pavone, proviene dal Foggia dove è stato alla guida tecnica della principale formazione giovanile per cinque anni di fila in serie C e serie D. Per lui, in quegli anni, anche due campionati Primavera in serie B. Nel campionato cadetto italiano ha guidato la prima squadra nel vittorioso match casalingo contro la Cremonese, dopo l’esonero di Grassadonia e prima dell’arrivo di Padalino. In precedenza, Pavone è stato sulla panchina della Juniores del Manfredonia in serie D. Determinazione, passione e pazienza, le tre parole chiave del trainer della Primavera gialloblu.

Ieri inoltre è stato ufficializzato Paolo Bianco, classe 2003, proveniente dal Fasano. Esterno, cresciuto calcisticamente nella Soccer Dream Parabita è passato nel 2019/20 all’Under 17 del Lecce (10 presenze) e nella stagione seguente alla Primavera giallorossa. Lo scorso anno con la maglia del Fasano (serie D) ha collezionato 30 presenze e una rete.