Gara 1 della finale playoff è fucsia: Pallavolo Cerignola corsara in casa del Volley Tempesta Taranto

Gara uno della finale promozione in B2 si tinge inesorabilmente di fucsia. Le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola sfoderano una grande prestazione in casa della Volley Tempesta Taranto e vincono per 3-0 nella prima sfida valevole la categoria superiore. Il collettivo allenato da Michele Valentino è sceso in campo con la determinazione giusta e la voglia di continuare a stupire, soprattutto in un ambiente così caldo come quello di Taranto ieri sera. Con questa bella imposizione esterna, adesso le fucsia cerignolane sono ad una vittoria dalla B2 e sabato prossimo, 11 giugno, in un PalaDileo che si prospetta bollente e colmo in ogni ordine di posto, Altomonte e Co. avranno un’occasione d’oro per chiudere il discorso promozione e coronare una grande stagione.