Gemellaggio fra la Madonna di Ripalta di Cerignola e la Madonna del Canale di Kythnos

Valorizzare e promuovere i legami che accomunano l’Italia e la Grecia e le comuni radici mediterranee con un particolare sguardo all’iconografia sacra e ai percorsi di fede tra Torino, Cerignola e Kythnos: questo l’intento dell’originale iniziativa che caratterizzerà il weekend 18 e 19 giugno prossimi di Kythnos, l’isola dell’arcipelago greco delle Cicladi nota fin dall’antichità per le sue acque termali. Ideato dall’Associazione La Cicogna di Torino e realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni culturali di Driopida e Chora, le due principali cittadine dell’isola, l’appuntamento aprirà Kythniale 2022, il programma culturale che animerà l’estate di Kythnos. La particolare similitudine delle icone bizantine della Madonna del Canale, custodita nella cittadina di Kanala nell’isola di Kythnos, e della Madonna di Ripalta, venerata a Cerignola in Puglia e presso la comunità pugliese di Torino, ha suggerito questo che vuole essere solo il primo momento di dialogo per una serie di incontri religiosi, storici e culturali tra i territori, i cittadini e i fedeli. Questo in particolare offrirà l’occasione per approfondire e consolidare i rapporti già esistenti storicamente tra Italia e Grecia ma con una specificità originale e radicata, capace di svelare i secolari legami materiali e spirituali, testimoniati anche dalla similitudine di musiche e danze della tradizione popolare greca e del sud Italia.

Momento clou della manifestazione sarà appunto una serata di canti e balli eseguiti, presso il teatro di Driopida, da tre importanti artisti italiani, i musicisti Simone Campa e Domenico Celiberti e la danzatrice Maristella Martella insieme a musicisti e danzatori locali. In segno di vicinanza e amicizia tra le due comunità, la delegazione torinese dell’Associazione La Cicogna donerà al Comune di Kythnos una copia dell’icona della Madonna di Ripalta, benedetta il 29 maggio scorso, durante una solenne funzione svoltasi presso la Chiesa della Madonna della Pace in Torino. Il programma del weekend vedrà dunque tre momenti principali: sabato 18 giugno, alle 18,30, pellegrinaggio a Panagia Kanala della delegazione italiana accompagnata dal sacerdote Don Luca Ramello, con un incontro di preghiera dei fedeli raccolti intorno alle due icone; domenica 19 giugno, alle 11,00, in piazza del Municipio a Chora, cerimonia di donazione al Comune di Kythnos dell’icona della Madonna di Ripalta alla presenza delle autorità locali e della delegazione italiana dell’Associazione La Cicogna di Torino; sempre domenica 19 giugno, alle 21,00, presso il teatro di Driopida, concerto dei musicisti italiani Simone Campa e Domenico Celiberti e la danzatrice Maristella Martella, con la partecipazione di musicisti e danzatori locali, per una vera e propria festa popolare greco-italiana con musiche e danze tradizionali greche e del sud Italia. L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno della Regione Puglia nell’ambito del Piano 2021 di interventi a favore dei Pugliesi nel Mondo e in collaborazione con il Comune di Kythnos nell’ambito dell’iniziativa culturale kythniale.

