Giaccoli ritorna a Cerignola: guiderà Settore Sicurezza e Polizia Locale

«Ho firmato il decreto di nomina per il Comando della Polizia Locale: ho individuato come futuro capo del settore Sicurezza il Sottotenente dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Giaccoli, già comandante della compagnia dei carabinieri di Cerignola per un lungo periodo ed oggi in attività a San Marco in Lamis». A dirlo è il Sindaco Francesco Bonito.

«Tutti i cerignolani conoscono Giaccoli – prosegue – e per lui parla il lungo il curriculum e il forte impegno dimostrato, senza sconti, in 24 anni di servizio nella nostra città, dove ha effettuato circa 3000 arresti. Da un punto di vista burocratico, questa nomina è subordinata al nulla osta da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ma le ragioni che mi hanno spinto ad individuare questo profilo – di concerto con l’assessore alla sicurezza Teresa Cicolella – risiedono nell’importanza strategica che vogliamo dare ai nostri vigili urbani e nell’impegno massimo che vogliamo dedicare alla sicurezza dei nostri concittadini. Come sapete, tra i primissimi atti da me firmati vi è stata la sospensione dell’allora comandante dei vigili urbani, che è stato egregiamente sostituito dal vicecomandante Michele Dalessandro. Ampliamo la nostra squadra per perseguire in ogni modo l’obiettivo di costruire una città più efficiente e più sicura, proprio come avevamo programmato in campagna elettorale. Adesso restiamo in attesa del nulla osta da parte del Ministero della Difesa» chiosa Bonito.