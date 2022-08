Giancane e Dirienzo ultime due conferme per la Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD arl comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale della giocatrice Chiara Giancane. La centrale, classe 1991, ha accettato con grande entusiasmo la proposta della società fucsia dopo la splendida cavalcata della stagione appena trascorsa, conclusasi con la meritata promozione in B2. “Dopo la bellissima stagione appena trascorsa, salvo il mio stop dovuto al covid a metà anno -dichiara Giancane-, ho accettato subito con grande entusiasmo la proposta di rinnovo da parte della Pallavolo Cerignola. Qui ormai è casa mia e tutto l’ambiente nutre grande stima nei miei confronti. Non vedo l’ora di iniziare una nuova, splendida annata”.

Il sodalizio ofantino ha inoltre reso noto il rinnovo contrattuale della giocatrice Diletta Dirienzo. Per la laterale classe 2002, una riconferma meritata grazie all’ottima annata appena trascorsa in maglia fucsia. Dirienzo va a completare il cerchio delle riconferme in casa Pallavolo Cerignola.