Goletta Verde promuove le acque di mari e laghi di Puglia

Goletta Verde e dei Laghi presentano insieme i risultati delle analisi microbiologiche eseguite sulle acque marine e lacustri in Puglia: tutti entro i limiti di legge i punti campionati dal team di volontarie e volontari di Legambiente in questa stagione 2022, nell’ambito delle due campagne estive che monitorano lo stato di salute di mari e laghi italiani, denunciandone le criticità e promuovendo esempi virtuosi di gestione e sostenibilità. Rispettivamente, sono 29 i punti monitorati da Goletta Verde lungo le coste della Puglia, 6 foci e 23 punti a mare, e due quelli campionati da Goletta dei Laghi sul Lago di Varano. Resta però alta l’attenzione sulla depurazione delle acque reflue: infatti sono 27, secondo i dati Arpa Puglia, i presidi depurativi che nel 2021 hanno presentato una non conformità alla Direttiva comunitaria (91/271) sul trattamento delle acque reflue urbane. Mentre dei 27 agglomerati originariamente interessati dalla procedura di infrazione n. 2059/2014 ai danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE), a seguito di verifiche, la Commissione Europea ha confermato la non conformità per 14 agglomerati, oggetto della Causa C668/2019 per un totale di 1.257.260 abitanti equivalenti interessati. A questi si aggiungono altri 8 agglomerati interessati dalla procedura di infrazione n. 2181/2017 che interessano 362.681 AE. Sono 3 gli agglomerati oggetto di condanne della Corte di Giustizia Europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue (C565/2010): Casamassima, Porto Cesareo e Taviano. Sono per cui 25 in totale gli agglomerati pugliesi sotto procedura d’infrazione.

I dati sono stati resi noti questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione dei risultati tenutasi nella sede di Legambiente Puglia a Bari. All’incontro hanno partecipato Alice De Marco, Portavoce Goletta Verde; Ruggero Ronzulli, presidente Legambiente Puglia; Anna Grazia Maraschio, Assessore all’Ambiente Regione Puglia; Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia; Vito Colucci, Direttore Generale dell’Autorità Idrica Pugliese; Marco Paolilli, Responsabile CONOU Coordinamento Area Centro Sud; Giovanni Raggi, Vice Presidente AIPE. Goletta Verde ha al centro la lotta alla crisi climatica, la promozione delle rinnovabili, a partire dall’eolico offshore, e la tutela della biodiversità. Scarichi non depurati e inquinanti, incuria e inquinamento da microplastiche, cementificazione e captazione delle acque sono invece i temi principali al centro di Goletta dei Laghi. Partner principali di Goletta Verde 2022 sono ANEV, CONOU, Novamont e Renexia, partner AIPE e GRUPPO MACCHIA, media partner La Nuova Ecologia. Per Goletta dei Laghi, partner principali sono CONOU e Novamont, media partner La Nuova Ecologia. A bordo della campagna viaggia anche il progetto europeo LIFE Blue Lakes che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento da microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni.

“Siamo contenti dei risultati ottenuti dalla Puglia, ma non dobbiamo abbassare la guardia -dichiara Ruggero Ronzulli, Presidente Legambiente Puglia – Se è vero che la Puglia ha fatto grandi passi avanti nel settore della depurazione, è altrettanto vero che ci sono ancora 25 agglomerati urbani in Puglia sotto infrazione per una non conformità alle direttive europee. Oggi più che mai che siamo in una grave situazione di crisi idrica è incettabile che non si riesca a riutilizzare l’acqua affinata in agricoltura o si continui a portare i fanghi di depurazione in impianti fuori regione, questa non è economia circolare. Dal monitoraggio effettuato da Arpa Puglia nel 2021, inoltre, emerge che sono 27 i depuratori che nel 2021 hanno presentato una non conformità alla Direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane”.

I dettagli delle analisi microbiologiche su acque marine e lacustri pugliesi

Nel dettaglio, tra l’11 e il 13 luglio scorsi, le volontarie e i volontari di Goletta Verde hanno campionato 29 punti lungo la costa pugliese, sei foci e 23 punti a mare, tutti risultati entro i limiti di legge: tre punti in provincia di Foggia, sei in quella di Barletta-Andria-Trani, quattro in provincia di Bari, cinque nella provincia di Brindisi, sei in quella di Lecce, cinque punti in provincia di Taranto. “Il monitoraggio di quest’anno premia la costa pugliese: un risultato ascrivibile probabilmente a una buona gestione del comparto pugliese ma anche alla siccità che imperiosa imperversa lungo tutto lo Stivale e che ha portato a secco molti dei già esigui canali della regione – dichiara Alice De Marco, portavoce di Goletta Verde – Un risultato positivo di questo genere, tuttavia, non deve certo fare abbassare la guardia sullo stato di salute delle acque marine pugliesi, ma anzi spingere a implementare azioni virtuose e investimenti per mantenerlo, e a ricercare sempre una buona performance delle acque di balneazione, a vantaggio di cittadini, turisti e territorio”.

Comune PV Località Punto GIUDIZIO Peschici FG Baia Monte Pucci Spiaggia Libera La Calenella Entro i limiti San Nicandro Garganico FG Torre Mileto Foce Schiapparo Entro i limiti Manfredonia FG Foce Candelaro Foce Candelaro Entro i limiti Margherita di Savoia BAT Riserva Naturale di Salina Foce del Torrente Carmosina Entro i limiti Margherita di Savoia BAT Margherita di Savoia Foce del fiume Ofanto Entro i limiti Barletta BAT Litoranea di Ponente Spiaggia Libera Entro i limiti Trani BAT monastero colonna Entro i limiti Trani BAT spiaggia verde lato trani Entro i limiti Bisceglie BAT Bisceglie ponte lama Entro i limiti Molfetta BA Torre Calderina Spiaggia Riserva – Torre Calderina Entro i limiti Bari BA Bari Canale Lamasinata Entro i limiti Polignano a Mare BA Polignano a Mare Lama Monachile Entro i limiti Monopoli BA Monopoli Cala Monaci Entro i limiti Fasano BR Torre Canne Spiaggia libera Entro i limiti Ostuni BR Torre San Leonardo Spiaggia del Pilone Entro i limiti Carovigno BR Torre Guaceto Mare presso la Foce Canale Reale Entro i limiti Brindisi BR Litorale Apani Mare presso la Foce del canale c/da Posticeddu Entro i limiti Brindisi BR Giancola Spiaggia della Provincia Entro i limiti Vernole LE Riserva Naturale Le Cesine – Vernole Spiaggia libera su SP 366 km 9 Entro i limiti Otranto LE Baia Otranto Spiaggia Madonna Alto Mare Entro i limiti Castrignano del capo LE Marina di Leuca Canale di scarico Entro i limiti Gallipoli LE Porto Gaio Mare presso scarico depuratore Entro i limiti Nardò LE Palude del Capitano Spiaggia del frascone Entro i limiti Porto Cesareo LE Le Dune Spiaggia Libera Le Dune Entro i limiti Manduria TA Torre Borraco Foce del Torrente Borracco Entro i limiti Maruggio TA Campo Marino di Maruggio Spiaggia libera Entro i limiti Taranto TA Taranto Spiaggia Entro i limiti Taranto TA Foce Pino di Lenne Foce fiume Lenne Entro i limiti Palagiano TA Spiaggia spiaggia chiatona Entro i limiti

NOTA Nel dettaglio, appena due dei 29 punti monitorati dalla campagna reca il cartello di qualità delle acque di balneazione: Polignano a Mare, presso la spiaggia di Lama Monachile, e la baia di Otranto, presso la spiaggia Madonna Alto Mare.

La Goletta dei Laghi ha invece preso in considerazione il Lago di Varano: due i punti campionati sulle sue sponde lo scorso 14 luglio nel Comune di Cagnano Varano (FG), con prelievi eseguiti in località Foce Varano, presso l’inciso, e all’ex Idroscalo Militare “Ivo Monti”, ambedue risultati entro i limiti di legge. “Monitorare costantemente lo stato di salute dei bacini lacustri è una delle attività che vogliamo porre sempre più al centro delle azioni di tutela e controllo della regione, dove l’attenzione e la sensibilità con cui il territorio sta rispondendo alla nostra campagna sono indicative di un cambio di approccio – spiega Elisa Scocchera, portavoce della Goletta dei Laghi – Gli esiti positivi delle analisi eseguite sulle acque del Lago di Varano, del resto, confermano questa tendenza. Il Comune di Cagnano Varano è inoltre una delle aree pilota al centro del progetto europeo