Grande attesa per gara 2 della finale playoff: Pallavolo Cerignola si gioca la promozione

Sono giorni di trepidante attesa per tutto l’ambiente fucsia in vista della già decisiva gara 2 di questa serie finale che permette alla vincente l’accesso alla Serie B2. La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, dopo aver portato a casa gara uno con un netto 3-0 in casa della Tempesta Taranto, adesso dovrà cercare di bissare il successo della settimana scorsa e regalarsi una serata da sogno davanti al proprio pubblico, che sarà alquanto numeroso e rumoroso. Una gara che, se Altomonte e compagnia dovessero portare a casa, significherebbe la tanto agognata promozione in B2, categoria che manca in casa fucsia da ben 4 anni, dopo la retrocessione in C della stagione 2018/2019. Un collettivo a un passo dal sogno, cullato per un’intera stagione tra momenti belli e meno belli: in primis lo stop per Covid. Quindi, adesso, manca un altro sforzo, tutti insieme, per scrivere la storia. Primo servizio dell’incontro fissato alle ore 18:00 di domani, sabato 11 giugno, presso il PalaDileo. Sarà una grande giornata di sport. Viviamola insieme!