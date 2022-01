Gruppo consiliare Pd: «Finita l’epoca Delvino, è tempo di voltare pagina»

Pubblichiamo di seguito e integralmente un comunicato stampa giunto in redazione e firmato dal gruppo consiliare del Partito Democratico (Rocco Dalessandro, Sabina Ditommaso, Celestino Capolongo, Vincenzo Merra, Francesco Sorbo, Mariarosaria Divito). Nella nota si esamina la sospensione dell’ex comandante della Polizia Locale, Francesco Delvino, da ogni ruolo all’interno della struttura comunale.

Chiusa l’epoca di Delvino, sospeso dall’Amministrazione Bonito e sui cui l’ANAC ha espresso un giudizio molto duro in ordine alla condanna per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, bisogna voltar pagina sotto l’aspetto della gestione della Polizia Locale. Con il suo orientamento, l’ANAC sottolinea l’incompatibilità dell’ex comandante nei ruoli apicali dell’amministrazione pubblica: è stata questa una battaglia che, sin da quando Delvino ha messo piede a Palazzo di Città, abbiamo sollevato, in estrema solitudine, perché il buon nome della città fosse rispettato. Nel 2015 il PD si fece promotore di una raccolta firme per evitare ciò che poi Metta e i suoi hanno portato a compimento introducendo l’ex comandante nei ruoli più delicati dell’amministrazione. Con la giunta Bonito si è inteso dare una sterzata netta. La sospensione (anche retributiva) a carico dell’ex comandante è una notizia che la Città deve salutare con favore, perché riporta l’etica nella pubblica amministrazione. Il procedimento a carico di Delvino, che avrà riflessi anche negli altri Comuni, ha innescato la reazione rabbiosa di chi lo ha voluto a Cerignola, e per questo condanniamo duramente gli attacchi indirizzati perfino verso i familiari del sindaco Bonito da parte di Franco Metta, al quale lo smantellamento delle sue roccaforti non sta piacendo: tutto questo ci dice che stiamo operando nella direzione giusta. Ci auguriamo ed auspichiamo che la nuova gestione continui nel solco di questi primi tre mesi di mandato. Gestione guidata politicamente da Teresa Cicolella, il cui carisma e la cui competenza sono un valore aggiunto, e quindi bene ha fatto il Sindaco Bonito ad affidare a lei un ruolo così delicato. Bisogna ricostruire un legame tra il Corpo di Polizia Locale ed i Cittadini, portando ad un livello di fiducia che alzi la qualità della vita di questa città.