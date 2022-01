Hub vaccinale regala un nuovo albero al Pavoncelli

L’abete di Natale, che decorava l’hub vaccinale del Palazzetto dello sport durante le festività natalizie, è stato donato all’IISS Pavoncelli per arricchire di una nuova essenza il “Bosco a scuola”.

“Gli alberi congiungono la terra e il cielo” lo slogan scelto dagli studenti il 18 marzo 2021 quando si inaugurava con la collaborazione dell’Associazione “Impegno solidale contro il covid” il “Bosco a scuola” per ricordare le vittime della pandemia.

I ringraziamenti sono dovuti alla dott.ssa Viviana Balena, Dirigente del Dipartimento di Prevenzione ASL di Cerignola e al tutto il suo staff per il dono ricevuto.

La scelta di piantare alberi significa continuare a seminare nonostante la tempesta, coltivare speranza, fiducia nella medicina, credere nel futuro e nella bellezza della vita anche in un momento così difficile per tutti.