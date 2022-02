Il Cerignola ad Altamura per concludere un intero girone da imbattuto

A due settimane di distanza dal precedente, nuovo turno infrasettimanale nel girone H, il secondo di febbraio: nella giornata numero 24, l’Audace Cerignola farà visita al Team Altamura. Domenica al “Monterisi” i ragazzi di Michele Pazienza hanno superato di misura il Casarano, grazie alla perla realizzata da Nicola Loiodice: un successo sofferto, ottenuto con altre caratteristiche rispetto all’Audace visto nelle prime battute del 2022, dimostrando capacità di serrare le fila e difendere con i denti anche l’esiguo vantaggio. Il burrascoso finale, con le espulsioni di Sirri e Agnelli (squalificati rispettivamente per uno e tre turni) non ha inciso sul punteggio anche se lo stesso mister invoca meno eccessi di foga da parte dei suoi, che portano poi a conseguenze disciplinari. Dopo il Casarano, i gialloblu vogliono rendere la pariglia anche ai prossimi avversari, che all’andata si imposero 0-1: da allora in poi il team cerignolano non ha più conosciuto l’amarezza della sconfitta e l’obiettivo è completare un intero girone di sfide da imbattuti. Ci sarà da lottare pure domani, nell’ottavo impegno ufficiale in meno di un mese: un calendario fittissimo ma che non ha comunque inficiato più di tanto il rendimento grazie all’ampia rosa a disposizione.

Per ovvie ragioni, ci saranno degli avvicendamenti nella formazione titolare: Manzo dovrebbe affiancare Allegrini in difesa, mentre si spera nel recupero di Maltese per la mediana al posto dell’ex capitano del Foggia. Chissà se Pazienza farà debuttare e fin dal 1′ il neoacquisto Strambelli, il cui inserimento nel gruppo è già ottimo, come evidenziato dall’abbraccio con Loiodice a seguito del gol decisivo con i salentini.

Con due partite da recuperare, il Team Altamura staziona in tredicesima posizione con 25 punti ed un bilancio totale di sei vittorie, sette pareggi e otto sconfitte: nell’ultimo turno è arrivato un pari a reti inviolate in casa del Lavello. Ad inizio dicembre c’è stato l’esonero di Pezzella e quella che sembrava una soluzione ad interim è diventata ormai solida, con in panchina Leonardo Dibenedetto, peraltro non nuovo a prendere in mano le redini della squadra a campionato in corso. Gli effetti sono stati decisamente benefici, solo uno stop in sette gare e l’ambizione di trovare migliore collocazione ad un organico che varrebbe qualcosa in più di quanto dica attualmente la classifica. Nel mercato di riparazione gli acquisti principali sono stati il difensore Sall e gli attaccanti Abreu e Lorusso, quest’ultimo appena trasferitosi da Bisceglie. Il miglior marcatore dei biancorossi è Molinaro (otto centri, match winner all’andata) e lo schieramento abituale è il 3-5-2: sarà assente per squalifica il centrocampista Clemente.

Nell’ultimo precedente in terra murgiana, il 21 febbraio 2021, il Cerignola prevalse 0-1 con la splendida esecuzione su punizione di Achik. Calcio d’inizio al “Tonino D’Angelo” alle ore 15.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Duzel, della sezione di Castelfranco Veneto.