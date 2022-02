Il Cerignola va a Nola per ritrovare i tre punti

Con la trasferta di Nola, nell’ambito della giornata numero 22 del girone H di serie D, l’Audace Cerignola pone fine ad un periodo davvero intenso di impegni agonistici. Mercoledì, nel turno infrasettimanale, è arrivato un nuovo pari subito in zona Cesarini: dopo Fasano, è stata la volta del Molfetta ad inchiodare sulla “x” i ragazzi di Michele Pazienza. E’ curioso come in entrambe le circostanze siano state identiche modalità ed evoluzioni delle sfide: gialloblu sotto inizialmente, poi in vantaggio 3-1 prima di concedere la rimonta avversaria. Anche se dalle parti di via Napoli non si vuole attribuire l’alibi di un po’ di stanchezza a causa dello scendere in campo ogni tre giorni, è anche vero che nelle ultime due esibizioni i gialloblu specie nell’ultimo quarto di gara sono apparsi un tantino giù di tono e con un imprevisto timore di sbagliare che non ha giovato in finali incandescenti. Bisogna ritrovare immediatamente lo spirito famelico responsabile della serie di vittorie consecutive per risorpassare il Bitonto ora capolista o, quantomeno, riuscire a mettergli pressione. La società vuole fortemente raggiungere l’obiettivo finale e, a tale scopo, sta per regalare un altro tassello di assoluto valore nella fase offensiva, quel Nicola Strambelli capace di giocate fenomenali in qualsiasi momento. Per il momento comunque non c’è da preoccuparsi, manca ancora molto alla fine e da qui a maggio la continuità è la via maestra.

Il tecnico ofantino ritroverà dopo la squalifica Agnelli, che tornerà titolare in mediana dando un po’ di respiro probabilmente a Maltese: per il resto non dovrebbero essere particolari stravolgimenti con cambi calibrati per ruolo come Vitiello sulla fascia destra o il rientro dal 1′ di Malcore in attacco.

In classifica il Nola è appena sopra la zona playout con 22 punti ed un bilancio complessivo di sei vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte. Mercoledì i campani hanno visto rinviato il match di Nardò, cui si aggiungerà anche il recupero con il Bisceglie. Rispetto all’andata, nel frattempo i bruniani hanno cambiato proprietà e in panchina al posto di De Lucia c’è ora Antonio De Stefano. Fra gli arrivi del mercato di riparazione si annoverano il difensore Cassandro e il freschissimo innesto dell’attaccante Miocchi per un organico dalla forte linea verde e piuttosto rinnovato di recente, che non a caso è in testa alla graduatoria Giovani D Valore a cura della Lnd. Nell’ultima uscita interna, i bianconeri hanno battuto la Casertana e in casa sono stati conquistati 16 punti sui 22 attuali. Il miglior marcatore è D’Angelo con otto centri, mentre per il modulo tattico è ballottaggio fra 4-4-2 e 3-5-2.

E’ il terzo confronto stagionale fra le due formazioni, dopo il match di coppa Italia e quello dell’andata: nell’ultimo precedente in terra napoletana, il 17 febbraio 2019, vittoria cerignolana 0-2 con reti di Lattanzio e Marotta. Calcio d’inizio allo “Sporting Club” alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Dorillo, della sezione di Torino.