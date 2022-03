Il Cerignola vola e allunga in testa, tris alla Casertana firmato Malcore-Agnelli

Tre gol alla Casertana, tre punti e allungo a +5 sulla seconda in classifica, ora il Francavilla: è la domenica perfetta dell’Audace Cerignola, che batte l’undici allenato dall’ex Feola e si gode una nuova giornata da incorniciare. Cinici, concreti, autoritari i gialloblu che lasciano a bocca asciutta una buona Casertana soprattutto nel primo tempo e controllano senza particolari problemi nella ripresa. Pazienza ritrova fra i titolari Vitiello, Agnelli, Longo e Malcore nel suo consueto 4-3-3, nel tridente anche Strambelli e Achik. Gli ospiti si schierano col 4-2-3-1 e Favetta in attacco sostenuto da Kosovan-Mansour-D’Ottavi. Ritmi alti fin dalle primissime battute, punizione centrale di Achik all’11, poi il numero sette impatta al volo un traversone dalla destra di Giacomarro trovando la deviazione in angolo di Carotenuto. La Casertana non sta a guardare e procura un grosso brivido al 17′: conclusione perfida di D’Ottavi dal vertice sinistro dell’area, pallone che filtra e si stampa sul palo a Trezza battuto. Tirocross di Dorval, Carotenuto smanaccia e nessuno dei padroni di casa riesce a ribadire in porta. Poco male, perché poco dopo (21′) arriva il primo boato del “Monterisi”: lancio di Giacomarro per Malcore, il centravanti annichilisce di forza Rainone e scarica un diagonale su cui nulla può Carotenuto. I rossoblu reagiscono e in tre minuti creano altrettante opportunità: Kosovan allarga per D’Ottavi e da questi a Favetta, bravo Trezza a neutralizzare la conclusione in piena area; Mansour e Kosovan a seguire non inquadrano lo specchio. L’Audace colpisce nuovamente al 44′: corner di Achik, la sfera attraversa tutta l’area di rigore, Agnelli in area piccola nei pressi del secondo palo batte Carotenuto e festeggia il secondo centro in campionato. Piccolo giallo poco prima del duplice fischio, altra sgasata di Dorval sulla sinistra, Strambelli effettua una splendida palombella che si insacca ma è tutto inutile, per un fuorigioco ravvisato dal primo assistente apparso dubbio.

In avvio di ripresa, Feola manda in campo prima Diaz e poi Addessi per Mansour e Kosovan, tuttavia i “falchetti” non riescono a preoccupare l’attenta retroguardia gialloblu. Si scivola così al 65′, quando Achik è steso da Carotenuto in uscita, con penalty a favore dei cerignolani. Il subentrato Loiodice si fa parare il tentativo di trasformazione, Malcore si avventa sulla respinta e mette dentro il tris e il gol numero diciotto nel torneo. Standing ovation per il capocannoniere del girone H qualche minuto dopo, al momento del cambio con Palazzo. Nel finale, Tascone non approfitta di una leggerezza di Carotenuto in presa per servire il poker, dall’altra parte Trezza si disimpegna bene sulla punizione di Vacca. Termina in trionfo per la capolista, al ventiduesimo risultato utile in campionato e che piazza un allungo che, se non ovviamente decisivo, lancia un ulteriore chiaro segnale alle contendenti. Mercoledì si va in campo per gli ottavi di finale di coppa Italia col Gladiator, domenica prossima invece in calendario la trasferta a Nardò, bloccato dal maltempo nel fissato impegno di Lavello.

AUDACE CERIGNOLA-CASERTANA 3-0

Audace Cerignola (4-3-3): Trezza, Vitiello, Allegrini, Sirri, Dorval (83′ Botta), Giacomarro, Agnelli (83′ Russo), Longo (75′ Tascone), Strambelli (62′ Loiodice), Malcore (69′ Palazzo), Achik. A disposizione: Tricarico, Manzo, Ciccone, Spinelli. Allenatore: Michele Pazienza.

Casertana (4-2-3-1): Carotenuto, Munoz, Colacicchi, Rainone, Salto, Maresca, Vacca (89′ Feola), Kosovan (54′ Addessi), Mansour (46′ Diaz), D’Ottavi (63′ Cusumano), Favetta. A disposizione: Trapani, Vicente, Felleca, Rossi, Capitano. Allenatore: Vincenzo Feola.

Reti: 21′ Malcore, 44′ Agnelli, 67′ Malcore.

Ammoniti: Dorval (AC); Kosovan, Carotenuto, Rainone (C).

Nota: Carotenuto (C) para rigore a Loiodice al 67′.

Angoli: 8-2. Fuorigioco: 5-0. Recuperi: 1′ pt, 4′ st.

Arbitro: Ceriello (Chiari). Assistenti: Brunetti-Bernasso (Milano).