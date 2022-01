Il cerignolano Sergio Scarpetta è ancora campione del mondo di dama

A Petal (Mississippi, USA), in quello che è considerato il “Tempio della Dama”, la International Checkers Hall of Fame, si è concluso sabato 22 gennaio, il Campionato del Mondo di dama inglese 3-move. A conquistare il titolo iridato, del quale era già detentore, è Sergio Scarpetta, originario di Cerignola.

Un successo maturato nella serata tra venerdì e sabato contro Alex Moiseyev, ex sovietico naturalizzato statunitense e già campione del Mondo. Non è stato necessario giocare tutte le 32 partite in programma: il match si è concluso infatti alla trentesima, con Scarpetta che è stato abile a sfruttare il crollo mentale dell’avversario, che a un certo punto della contesa si è lasciato sfuggire la vittoria che pareva a portata di mano, portandosi egli sul 32 a 28 a suo favore. Il risultato finale è di 4 a 2 per il cerignolano. Il titolo mondiale di dama inglese specialità 3-move è uno dei tre campionati iridati riconosciuti dalla Federdama Mondiale.

Sergio Scarpetta, 44 anni, è tesserato per l’associazione sportiva dilettantistica “Dama Foggia”, si è laureato in ingegneria elettronica e si è successivamente dedicato all’insegnamento. Ha conquistato il suo primo titolo mondiale nel 2014, allorquando la meglio sul Maestro Ron King della Barbados. A Sergio Scarpetta, per il merito di aver portato il nome della città con onore per il mondo, vanno le congratulazioni della redazione de lanotiziaweb.it.