“Il Dolce Natale di Cerignola” e il rilancio culturale della città | Video

Bilancio positivo delle iniziative natalizie in città, bilancio positivo dell’assessorato alla cultura e alla promozione del territorio che, con l’assessore Rossella Bruno, ha sottolineato come esista un fermento culturale animato dal rilancio di piazza Matteotti, di Palazzo Fornari e del Teatro Mercadante. In questo humus si inserisce a pieno titolo l’iniziativa promossa da Comune di Cerignola, Associazione Il Titolo, OltreBabele, HolisticSuvaran Tara ASD e Cooperativa Altereco.

«Il dolce Natale di Cerignola e della Daunia» è l’evento del Natale in co-branding per Cerignola, che è rientrato nelle 43 iniziative finanziate da Regione Puglia per un totale di oltre 665 mila euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). L’avviso, lanciato lo scorso ottobre dall’Agenzia regionale del Turismo (Aret) Pugliapromozione, supporta le iniziative dei privati come veicolo promozionale del brand Puglia sostenendo le spese per i servizi di comunicazione.

«Piazza Matteotti torna a vivere da un punto di vista culturale, c’è un nuovo Rinascimento in città e parte proprio da questa piazza – ha detto l’assessore Rossella Bruno – e dal suo gioiello, il teatro Mercadante, che ha di recente aperto riaperto i battenti. E lo fa con una stagione teatrale d’eccellenza, con un direttore artistico, Savino Zaba, di ottima qualità, con cui stiamo cercando di aprire questo teatro a tutti. Un teatro per tutti, un teatro inclusivo, un teatro nuovo, moderno, che si apre anche a nuove forme d’arte, alla musica. Piazza Matteotti già da quest’estate ha visto nascere, grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio, iniziative di un certo valore: ricordo fra le altre il CeriWineFestival ma anche l’iniziativa del 24 dicembre con Il Titolo e i Terraross, quindi musica in piazza. Una vigilia tutta nuova per una città che vuole riprendere le redini della capitanata intera e diventare il fulcro di nuovo Rinascimento culturale. Il mio ringraziamento e dell’amministrazione comunale va a Puglia promozione che ha fortemente sostenuto questa iniziativa. Il teatro Mercadante, piazza Matteotti in un’asse importante che arriva fino a palazzo Fornari, che per questo Natale abbiamo riaperto con convegni, showcooking sulla regina del Natale che è la nostra Pizza a 7 Sfoglie. Abbiamo intenzione di riaprire il Polo Museale Civico. Insomma, siamo sulla strada giusta e siamo forti perché siamo insieme al territorio, con il territorio, per una città sempre più aperta ed inclusiva».