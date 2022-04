Il fanalino di coda Potenza al “Dileo” per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola

Dopo i tre punti guadagnati in trasferta a Bitetto, la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola torna al PalaDileo per la sfida casalinga contro la PM Volley Potenza. Le ragazze di Mister Valentino cavalcano l’onda della vittoria, e dopo aver ottenuto la terza vittoria consecutiva in campionato, puntano alla conquista dei 3 punti davanti ai propri tifosi. Dopo aver conquistato la seconda posizione in classifica, Sgherza e compagne proveranno ad allungare ancora sulla rivale City Moda Amatori Bari al terzo posto. Al PalaDileo arriva la PM Volley Potenza, attualmente all’ultimo posto; gara agevole sulla carta ma le fucsia sapranno, comunque, regalare spettacolo e divertimento sul parquet amico. Fischio d’inizio del match fissato alle 18:00 di domani, domenica 3 aprile.

