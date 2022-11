Il Gino Lisa apre le porte al Pavoncelli di Cerignola

Studentesse e studenti dell’indirizzo “Accoglienza turistica” dell’IISS Pavoncelli, guidate dalle prof. Lucia Amoroso e Gabriella Giordano al “Gino Lisa” di Foggia. Perché l’aeroporto è una vera opportunità per l’intero territorio.

“Siamo la prima scuola della provincia che ha fatto visita all’aeroporto” dicono i ragazzi per promuovere il turismo e il futuro della mobilità del territorio. Per valorizzare le straordinarie eccellenze serve un aeroporto moderno e al passo con i tempi sul piano tecnologico ed infrastrutturale. E occorre anche una efficace promozione della Capitanata, che evidentemente va realizzata con dedicate azioni di marketing per promuovere l’accoglienza turistica del territorio e le sue potenzialità: dal turismo balneare a quello storico e culturale dei piccoli Comuni e delle Aree Interne, dall’agroalimentare per finire all’enogastronomia.

Interessantissima la visita in aeroporto dove gli studenti hanno potuto conoscere figure professionali di settore, come hostess, stuart, assistenti di volo e alla rampa. Inoltre hanno assistito ad operazioni di check-in e biglietteria, a imbarco e sbarco passeggeri al volo di linea Milano Malpensa/Foggia con atterraggio e parcheggio di aeromobile in diretta! Entusiasmante aver assistito al lavoro dei falconieri con falco in volo. Far volare il “Gino Lisa” vuol dire far decollare la meravigliosa Capitanata e offrire opportunità di lavoro per questi ragazzi.

