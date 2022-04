Il giorno dei giorni in casa Audace Cerignola: contro il Bitonto per chiudere il discorso promozione in C

Novanta minuti per scrivere la storia, regolando i conti col recente passato e vedere spalancate le porte della serie C. Nel 34° turno del girone H di serie D, l’Audace Cerignola ospita il Bitonto con un solo obiettivo in mente, archiviare la pratica promozione e festeggiare la vittoria del campionato davanti al proprio pubblico. Discorso chiuso in caso di tre punti o anche di un pareggio, se il Francavilla (secondo a -14) non dovesse prevalere in casa della Casertana. I ragazzi di Michele Pazienza hanno dato una ulteriore e decisiva spallata al torneo nel turno prepasquale, andando a violare il domicilio dei lucani e confermandosi i più forti del raggruppamento. E’ la giornata attesa da anni dalla città e dalla tifoseria, manca un ultimo passo per celebrare un obiettivo fortemente perseguito e voluto. La carica di un “Monterisi” che si preannuncia gremito in ogni ordine di posto, una coreografia da brividi preparata dalla tifoseria organizzata, un’aria elettrizzante e carica di adrenalina sono alcuni aspetti di una vigilia che sta arrivando al termine. Dal Bitonto al Bitonto, nel segno del mese di aprile: il giorno 2 nel 2017 regalò il salto di categoria dall’Eccellenza alla D, ora la possibilità di una nuova festa con gli stessi avversari di allora. Non ultimo, c’è l’opportunità di rendere il 24 aprile una data oltreché storica anche felice, cancellando la sconfitta del 2013 in finale di coppa Italia Dilettanti a Rieti per mano della Fermana, una delle più grosse delusioni della storia calcistica locale.

La squadra gialloblu è consapevole dell’importanza del match, si è allenata come di consueto con grande applicazione e attenzione. Mister Pazienza ritroverà Dorval dopo la squalifica, mentre Achik è stato fermato dal giudice sportivo. Il 4-3-3 vedrà gli elementi tipo in formazione, in attacco molto probabilmente il tridente Strambelli-Malcore-Loiodice.

Ci si aspettava un Bitonto in lotta fino a questo scontro diretto, ma le cose sono andate diversamente: i baresi sono terzi in classifica con 59 punti, a ben 16 lunghezze di distanza e un bilancio complessivo di diciassette vittorie, otto pareggi ed otto sconfitte, l’ultima interna incassata dal Lavello giovedì 14. Nelle ultime ore si è dimesso il presidente Rossiello, ultimo accadimento di una annata non sviluppatasi secondo gli auspici neroverdi: recente (storia di un mese e mezzo fa) l’avvicendamento in panchina fra De Luca e Potenza, uno degli ex dell’incontro. Non hanno funzionato granché gli innesti nel mercato di riparazione, fra i quali Turitto, Addae e Iadaresta, per un Bitonto che progressivamente ha perso terreno abbandonando i giochi di vertice anche per via di una sola affermazione nelle ultime otto uscite. Il proposito residuo dei “leoncelli” è dunque terminare la regular season in piazza d’onore e giocarsi bene la chance dei playoff. Sarà assente per squalifica il difensore Lanzolla, di nuovo disponibile Addae in mediana nel 3-4-3 dell’allenatore di origine apricenese che vede in Santoro con tredici centri il miglior marcatore.

Nell’ultimo precedente in terra ofantina, il 20 dicembre 2020, successo dell’Audace per 2-1 con le reti di Amoabeng e De Cristofaro al culmine di una incredibile rimonta nello spezzone conclusivo di gara. Calcio d’inizio alle ore 16, con la direzione arbitrale affidata al sig. Esposito, della sezione di Napoli. La febbre sale sempre più, le “cicogne” sperano di spiccare il volo definitivo.