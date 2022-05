Il “lenzuolo” del Pavoncelli in volo per Palermo

L’IISS Pavoncelli partecipa all’iniziativa bandita dalla Fondazione Falcone – di concerto con il Ministero dell’Istruzione – nel XXX anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, in cui persero la vita i giudici Falcone, Morvillo e Borsellino insieme agli agenti delle loro scorte.

L’iniziativa, dal titolo “Le memorie di tutti” è un invito rivolto a studentesse e studenti al fine di non perdere la memoria del sacrificio di chi ha perso la vita per liberare il nostro Paese dal ricatto criminale e consiste nella realizzazione di un lenzuolo decorato e personalizzato in ricordo di un caduto nella lotta alle mafie da esporre nelle strade di Palermo a partire dal prossimo 23 maggio.

Le studentesse della 1^A Industria ed artigianato per il Made in Italy, sapientemente guidate dalla docente di Laboratorio, prof.ssa Nadia Siena, hanno scelto di ricordare il nostro concittadino Michele Cianci, ucciso la sera del 2 dicembre ‘91. Cianci, proprietario di un negozio di armi, quella mattina aveva sventato una rapina tentata ai danni di un pensionato da parte di due malviventi. Richiamato dalle urla dell’anziano, aveva esploso in aria alcuni colpi di pistola, mettendo così in fuga i rapinatori. La sera stessa però il negozio di armeria di Cianci fu oggetto di una rapina finita cruentemente. Quattro malviventi entrarono armati nel negozio ed ebbero una colluttazione con Cianci: questi fu disarmato e tentò la fuga ma uno dei rapinatori lo ferì ad una gamba lesionandogli l’arteria femorale, cosa che di lì a poco ne provocò la morte. Le indagini successive accertarono che piuttosto che una vendetta per l’episodio della mattina, si sarebbe trattato di una rapina finita nel sangue ed organizzata per fornire di armi i clan malavitosi della città.

Al fine di non dimenticare il gesto eroico di Michele Cianci, insignito fra l’altro della medaglia d’oro al valor civile, le studentesse lo hanno voluto ricordare in questa occasione, facendo menzione del suo nome sul lenzuolo partecipante all’evento che – come detto- sarà esposto in una delle strade di Palermo a partire dal 23 maggio prossimo.

Il lenzuolo è stato realizzato nel laboratorio di sartoria di istituto e tra i colori domina il giallo e il blu, che oltre ad essere i colori della città di Cerignola, vogliono essere anche un richiamo di forte attualità ai colori della bandiera dell’Ucraina.

Al nostro lenzuolo, in queste ore in viaggio per Palermo, non resta che augurare buon viaggio.