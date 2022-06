Il nuovo vescovo Mons. Fabio Ciollaro compirà l’ingresso in diocesi il 29 giugno

Grande attesa in diocesi per l’arrivo del nuovo vescovo, Sua Ecc. Mons. Fabio Ciollaro che, dopo l’ordinazione episcopale dello scorso 14 giugno nella basilica di Santa Maria delle Vittorie in San Vito dei Normanni – diocesi di Brindisi-Ostuni, la sua diocesi di provenienza – compirà l’ingresso nella Chiesa di Cerignola-Ascoli Satriano mercoledì, 29 giugno 2022, nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Questo il programma:

Sabato, 25 giugno 2022, e domenica, 26 giugno 2022 le parrocchie e le comunità ecclesiali si preparano ad accogliere il nuovo Vescovo.

Lunedì, 27 giugno 2022, e martedì, 28 giugno 2022 catechesi sull’Unità e Apostolicità della Chiesa nelle parrocchie e nei gruppi ecclesiali.

Mercoledì, 29 giugno 2022

Ingresso del vescovo Fabio nella diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano

ore 17,30 in piazza della Repubblica a Cerignola

Arrivo del Vescovo e saluto del Sindaco, dott. Francesco Bonito, e delle altre Autorità. Breve corteo verso la Cattedrale-Saluto con i sacerdoti.

ore 19 Solenne celebrazione eucaristica in Cattedrale. Al termine il Vescovo si ferma a salutare tutti i fedeli presenti. La celebrazione sarà trasmessa in diretta dall’emittente Tele Dehon (Puglia e Basilicata: canale 19; Calabria: canale 86; Campania: canale 186). Già densa, inoltre, l’Agenda del Vescovo per i giorni immediatamente successivi l’ingresso in diocesi:

Giovedì, 30 giugno 2022 al mattino il Vescovo inizia ad incontrare i sacerdoti; nel pomeriggio il Vescovo visita alcuni ammalati; ore 19 il Vescovo celebra l’Eucaristia nella rettoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo (Cerignola) in onore del Sacro Cuore di Gesù e rinnova l’Atto di Consacrazione della Città.

Venerdì, 1° luglio 2022 il Vescovo continua la visita ad alcuni ammalati.

Sabato, 2 luglio 2022 il Vescovo visita i carcerati e celebra nel carcere di Foggia.

Domenica, 3 luglio 2022 ore 19,30 il Vescovo compie l’ingresso in Ascoli Satriano e celebra l’Eucaristia nella Concattedrale.