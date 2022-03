Il Roma di Cerignola celebra la Giornata Mondiale del Teatro

Sabato 26 marzo il ‘Roma Teatro Cinema E… di Cerignola celebra la Giornata Mondiale del Teatro, istituita dall’International Theatre Institute-Unesco il 27 marzo di 60 anni fa. Lo fa con due momenti di spettacolo organizzati in collaborazione con Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche e con il patrocinio del Comune di Cerignola. Si partirà alle 17.30 con le “Pillole di Teatro” che vedrà nelle vesti di attori gli allievi della Scuola di Arti Sceniche. “Abbiamo voluto fortemente che i protagonisti di questa giornata fossero i nostri allievi – spiega Simona Sala, Direttrice del Roma Teatro di Cerignola –. Bambini, ragazzi, teenagers e adulti leggeranno stralci tratti dal Marcovaldo di Italo Calvino ed accompagneranno il pubblico in un viaggio alla scoperta del Teatro e del suo mondo fantastico, vestendo abiti di scena realizzati dalla nostra costumista Emanuela Sciancalepore”.

La Giornata Mondiale del Teatro viene celebrata in tutto il mondo con un messaggio tradotto in tutte le lingue scritto da artisti o personalità del teatro, della musica e della cultura in genere. Ne viene data lettura nei teatri, nelle scuole, nelle biblioteche e nei luoghi di cultura e di aggregazione. Il messaggio, scritto quest’anno dal regista americano Peter Sellars, sarà letto anche al Roma Teatro dagli insegnanti della Scuola di arti sceniche che sul palco porteranno in scena anche lo spettacolo per ragazzi e famiglie ‘MARCOVALDO-FUNGHI IN CITTÀ’, per la regia di Alessandra Sciancalepore. Il biglietto per partecipare allo spettacolo dal vivo avrà un costo simbolico di 2 euro.

Per tutte le info: 338 2511672 – 0885 327570

www.romateatrocinema.it