Il teatro “Mercadante” di Cerignola riaprirà il sipario con il premio “Zingarelli”

Dopo tre anni di chiusura, grazie agli interventi strutturali operati, il teatro Saverio Mercadante di Cerignola ottiene il parere favorevole della Commissione di Sicurezza sui Locali di Pubblico Spettacolo. I battenti saranno riaperti l’ultimo weekend di ottobre e, per celebrare il fine settimana all’insegna della cultura, dietro il sipario i premiati e gli ospiti della XIV edizione del premio letterario nazionale ‘Nicola Zingarelli’. “Sarà davvero un grande onore ri-innaugurare lo storico teatro di Cerignola dove il nostro premio è nato e cresciuto – commenta il presidente dell’associazione promotrice ‘Motus’, Antonio Daddario -. Purtroppo conservare la location a noi tanto cara ci impone lo slittamento della data dell’evento al 29 ottobre nonché a qualche assenza tra gli ospiti attesi e a una necessaria riorganizzazione in tal senso”. Confermata la presenza di Savino Zaba alla guida sia del convegno mattutino che della serata di premiazione.

Dopo il triste e inaspettato decesso del prof. Luca Serianni, si lavora adesso anche alla sostituzione di un’altra ospite d’onore, la scrittrice Gabriella Genesi dalla cui penna ha vita il personaggio tv Lolita Lobosco. “Abbiano grandi personaggi del mondo della cultura in agenda e, anche se ci riserviamo di comunicare in seguito i nomi dei nostri ospiti, garantiamo che l’evento sarà all’altezza delle scorse edizioni e delle aspettative del pubblico, nonché del grande onore che l’amministrazione comunale ha voluto farci inserendoci in una trilogia di eventi speciali in scena per celebrare la riapertura del teatro comunale” conclude Daddario invitando tutti a celebrare, con l’associazione Motus e con i vincitori del premio Zingarelli, il 29 ottobre al teatro Mercadante, i 100 anni del vocabolario in volume unico.