Impegni esterni domani per Ares Flv e Brio Lingerie Pallavolo Cerignola

Entrambe al sabato e in trasferta nel volley femminile Ares Flv e Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, impegnate nel segmento conclusivo della stagione regolare. Nel girone F di B1, la formazione allenata da Sarcinella e Leone sarà ospite domani (ore 18) della Givova Fiamma Torrese, nel recupero della 13^ giornata. Le ofantine sono reduci da due vittorie negli ultimi tre incontri, disputati peraltro a cortissima distanza l’uno dall’altro e con pochissimi allenamenti alle spalle. Successi pieni con Catania e Castellana Grotte, onorevolissima sconfitta con la capolista Messina: l’Ares appare in costante progresso, anche e soprattutto sul versante mentale, capace di giocarsela alla pari anche con avversari più di livello. Ne è stato esempio il derby di mercoledì del pala “Dileo”, dove Palumbo e compagne sono riuscite a rimontare da situazioni di svantaggio specie nel quarto e decisivo set, una inversione di tendenza netta rispetto a quanto evidenziato precedentemente in campionato. Così, in maniera spigliata e con il morale in deciso rialzo, le rossogialloblu vanno a sfidare il sestetto campano, quarto in classifica con 35 punti. La Fiamma Torrese ormai non ha più nulla da chiedere alla sua stagione, tuttavia vuole fare bella figura davanti al proprio pubblico. La Flv avrà come obiettivo mantenere l’atteggiamento delle recenti uscite, per aumentare il processo di crescita di un gruppo dalla linea verde e dotato di buone qualità come dimostrato dal momento del ritorno agonistico superata la questione Covid.

Nel girone A di serie C, la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola è attesa (sempre domani, ore 19.30) dalla Polis Volley Corato, nel recupero dell’undicesimo turno. Mancano due partite al termine della regular season e le ragazze di Michele Valentino hanno la grande opportunità di rendere ufficiale la conquista del secondo posto, basta infatti un punto per evitare il possibile ritorno della rivale City Moda Amatori Bari. Sarà un confronto difficile, perché il team di Annagrazia Matera è reduce da due affermazioni ravvicinate al tie break proprio contro l’Amatori e vive un periodo positivo vista anche la quinta posizione in classifica. Le fucsia, infilato un poker di vittorie, si presentano all’appuntamento in seguito agli straripanti successi ottenuti sulle cenerentole Bitetto e Potenza, avendo avuto la possibilità di alternare tutte le giocatrici in rosa e responsabilizzare anche chi è stata meno impiegata. Una occasione da non fallire per consolidare la piazza d’onore e prepararsi con il giusto spirito alla seconda fase che porterà a competere per la promozione.