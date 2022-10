Impegno ostico per l’Audace Cerignola, in casa di un Avellino dall’avvio incerto

Nell’ottava giornata del girone C di serie C, per l’Audace Cerignola c’è la trasferta ad Avellino, uno dei campi più prestigiosi della categoria. I ragazzi di Michele Pazienza sabato scorso hanno superato nettamente 3-0 il Messina, riscattando ampiamente lo stop (sempre fra le mura amiche) arrivato per mano della Gelbison e tornando a fare bottino pieno dopo circa un mese di digiuno. Una vittoria senza macchie da parte dei gialloblu, riportatisi nella pancia della classifica a quota 10 punti: reazione rabbiosa e di orgoglio con i siciliani, con tutte le caratteristiche che chiedeva il tecnico, ossia padronanza del match, gioco propositivo e lucidità per gran parte della contesa. La partita di domani aprirà un nuovo trittico di impegni in una settimana: gli ofantini troveranno un ambiente caldo e una formazione in cerca di riscatto, tuttavia morale alto e fiducia non sono mancati in settimana, proprio in virtù degli effetti benefici dei tre punti conquistati nel precedente turno. Ha intanto salutato la compagnia il giovane classe 2002 Gianmarco Mancarella, trasferitosi in serie D al Brindisi, non avendo trovato spazio in questa primissima parte di stagione. In pochi avrebbero pronosticato che le “cicogne” si presentassero davanti ai prossimi avversari davanti in classifica: compattezza e reparti corti, velocità e ripartenze le chiavi per riuscire ad ottenere un risultato positivo.

Squalificato per una giornata a causa del rosso rimediato nel confronto con i peloritani, Pazienza sarà sostituito dal vice Antonio La Porta. Per ciò che concerne lo schieramento di partenza, buone probabilità che si confermi il 4-3-3 con gran parte degli interpreti dell’ultima uscita: importante dosare le energie date le partite ravvicinate, tuttavia non dovrebbero esserci radicali modifiche. Tridente con Malcore e Neglia più Achik in vantaggio sulla concorrenza, si va verso la conferma anche di Blondett e Sainz-Maza fra difesa e mediana.

Un cammino fin qui frastagliato per l’Avellino, attualmente in tredicesima piazza con 7 punti all’attivo e un bilancio complessivo di due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. L’annata non è partita sotto i migliori auspici già nei mesi estivi, con la difficoltà di piazzare alcuni esuberi dall’ingaggio sostanzioso e un mercato per un certo periodo quasi bloccato: gli irpini in panchina si sono affidati al salentino Roberto Taurino, mentre fra gli acquisti più di spicco ci sono il portiere Marcone, il difensore Aya, i centrocampisti Franco e Casarini, gli attaccanti Trotta e Ceccarelli. Il clima non è dei migliori (la tifoseria è in polemica con la società e farà ingresso nello stadio con un quarto d’ora di ritardo), l’andamento non certo brillante e la sconfitta di Crotone la scorsa settimana impongono un cambio di passo per un team che sulla carta vale molto di più della posizione occupata. Peraltro i biancoverdi hanno ottenuto le due formazioni proprio sul campo amico, ma l’attacco segna col contagocce – appena cinque le reti realizzate, a quota due Casarini e Raffaele Russo, un centro per Dall’Oglio -. Anche gli irpini dovrebbero disporsi col 4-3-3, sicuri indisponibili Guadagni, Di Gaudio e Kanoutè.

Quello del “Partenio-Lombardi” sarà il primo precedente in assoluto fra le due compagini: calcio d’inizio fissato alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Centi, della sezione di Terni.