In dieci, l’Audace Cerignola porta via un punto da Nardò (2-2)

Nardò si conferma un campo davvero non semplice per l’Audace Cerignola: al “Giovanni Paolo II” finisce 2-2, con i gialloblu (in dieci dal 59′) davanti per due volte e ripresi dagli avversari. E’ comunque un punto che aumenta di una lunghezza il vantaggio in testa, perché ora Francavilla e Bitonto sono appaiate a -6. Alcune indisponibilità per Pazienza, Agnelli e Loiodice influenzati, fuori anche Palazzo: così dal 1′ il tecnico rilancia Russo e Mincica, disegnando un 4-2-3-1 con Malcore sostenuto da Dorval-Strambelli e appunto Mincica. E’ 4-3-3 anche per De Candia, non c’è Cristaldi e attacco formato da Caputo, Puntoriere e Mancarella. Gli ospiti subito in avanti, dopo sei giri di lancette Malcore si mette in proprio e calcia sul secondo palo, traiettoria di poco larga. Clamorosa tripla opportunità per i gialloblu al 21′: Rollo non trattiene sul sinistro Strambelli dal vertice mancino dell’area, riscattandosi avventandosi alla disperata su Sirri, la palla vagante è raccolta da Giacomarro che incredibilmente sparacchia a lato. Poco dopo è Russo a rivelarsi insidioso, ma lo spiovente termina appena alto. L’Audace continua a menare le danze, il Nardò è costretto a stare dietro la linea della palla alla ricerca di eventuali ripartenze. Rollo ancora sugli scudi al 31′: forte punizione dalla distanza di Sirri, il portiere respinge ripetendosi straordinariamente sull’accorrente Giacomarro, concedendo solamente il corner. Nel resto della frazione non accade nulla di eclatante, si va al riposo sullo 0-0, agli ofantini è mancato il guizzo per portarsi avanti.

Il Cerignola riesce a raccogliere i frutti di quanto seminato al 49′: palla inattiva di Strambelli su cui prolunga Sirri, Tascone si avventa sul pallone e trova di testa il pertugio giusto per infilare il fino a quel punto insuperabile Rollo. I salentini si scuotono e rimettono in equilibrio il punteggio sugli sviluppi di un angolo (56′): la parabola di Caputo è impattata in spaccata da Mengoli che non lascia scampo a Trezza. Poco più tardi, Sirri interviene su Caracciolo e rimedia il secondo giallo, lasciando i compagni in inferiorità numerica: Pazienza corre ai ripari togliendo Strambelli e inserendo Manzo in difesa, successivamente Mincica è rilevato da Achik. La capolista però dimostra gran carattere e rimette la freccia (69′): su rinvio di Rollo, Tascone rilancia in avanti con Malcore a vincere il duello con De Giorgi, sombrero ad evitare il numero uno granata e comodo appoggio nella porta sguarnita. Vivaci le proteste specie del capitano neretino per un presunto fallo, per l’arbitro è tutto ok e il capocannoniere del girone H sigla la rete numero diciannove. Il diagonale di Puntoriere non centra lo specchio, Caputo tenta una azione personale con tiro bloccato agilmente da Trezza. Il Nardò spinge sfruttando l’uomo in più: all’80’ Mengoli elude le marcature e crossa, la conclusione di Caracciolo è ribattuta da un Manzo con il braccio largo in area. Il signor Fantozzi indica il dischetto e Caputo trasforma per il 2-2. Pazienza manda in campo anche Ciccone e Longo per Malcore e Russo, l’ultimo spicchio di gara non offre particolari spunti e finisce con la divisione della posta.

Un altro ostacolo superato indenne contro una squadra in ripresa, ventiseiesimo risultato utile fra campionato e coppa Italia e nessuna riduzione delle distanze al vertice. L’Audace può dirsi soddisfatto per come siano andate le cose, adesso il campionato si ferma per dare spazio alla rappresentativa di serie D al Torneo di Viareggio. Si ripartirà il 27 marzo con una nuova trasferta, a Lavello, con i biancoverdi sconfitti oggi a Gravina.

NARDO’-AUDACE CERIGNOLA 2-2

Nardò (4-3-3): Rollo, Valzano, De Giorgi, Trinchera, Masetti, Mengoli, Cancelli, Caracciolo, Mancarella (87′ Gallo), Puntoriere (88′ Cavaliere), Caputo. A disposizione: Petrarca, Romeo, De Feo, Mariano, My, Alfarano, Dorini. Allenatore: Pasquale De Candia.

Audace Cerignola (4-2-3-1): Trezza, Vitiello, Allegrini, Sirri, Russo (83′ Longo), Giacomarro, Tascone (88′ Silletti), Dorval, Strambelli (61′ Manzo), Mincica (67′ Achik), Malcore (83′ Ciccone). A disposizione: Tricarico, Muscatiello, Botta, Spinelli. Allenatore: Michele Pazienza.

Reti: 49′ Tascone (AC), 56′ Mengoli (N), 69′ Malcore (AC), 81′ Caputo (rig., N).

Ammoniti: De Giorgi (N); Sirri, Manzo (AC). Espulso: Sirri (AC) al 59′ per doppia ammonizione.

Arbitro: Fantozzi (Civitavecchia). Assistenti: Jorgji (Albano Laziale)-D’Ottavio (Roma 2).