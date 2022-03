“In piedi, signori, davanti a una donna”, il nuovo libro di Domenico Farina

È di recente uscita l’ultima fatica letteraria di Domenico Farina, noto avvocato e da tempo prolifico scrittore di Cerignola. Il titolo è «In piedi, signori, davanti ad una donna», che richiama una poesia erroneamente attribuita a William Shakespeare ma in realtà di William Jean Bertozzo, autore di un adattamento del ‘Don Chisciotte’ di Cervantes. Un’opera che si fa portatrice di un doveroso omaggio alle donne, troppo spesso sminuite e relegate in ruoli marginali nella società, purtroppo anche bistrattate e oggetto di indicibili violenze che finiscono per riempire le pagine di cronaca nera. Ma il libro di Farina è anche più di questo: «Rossella De Cosmo (editor di La Plume, agenzia letteraria e di servizi editoriali, curatrice dell’opera, ndr) nella sua postfazione lo ha definito una sorta di ibrido, perché contiene la parte iniziale che è un saggio e quella successiva biografica, che diventa sostanzialmente un romanzo», spiega l’autore in un’intervista concessa a lanotiziaweb.it. Tutto parte dal lutto che lo ha colpito non molto tempo fa: «L’idea di scrivere questo libro nasce dopo la scomparsa di mia madre (raffigurata in copertina negli anni della gioventù, ndr). È stato un modo per ricordarla ed elogiarla. Quando si comincia a scrivere qualcosa, man mano si affinano le idee. Tant’è vero che non è un libro scritto come spesso si fa, partendo dalla prefazione e giungendo alla conclusione. L’ho scritto invece a pezzi, a seconda di come mi venivano le idee. Affinando le idee, non ho voluto fare un libro biografico su mia madre e il nostro rapporto, ma l’ho allargato alla condizione femminile».

Da qui, allora, l’inizio di un lungo viaggio dall’antichità fino ai giorni nostri: «Ho voluto fare un percorso attraverso i secoli, raccontando man mano le conquiste che le donne sono riuscite ad ottenere, tutte quante meritate. Dalla preistoria passando, ad esempio, al periodo in cui erano accusate di stregoneria. Si va un po’ dappertutto, fino a giungere a quella che ritengo un’indecenza: la modifica del ruolo della donna in ambiti dove le cose dovevano essere chiare da subito, invece arrivata con grave ritardo. Penso al fatto che solo nel 1946 le donne italiane abbiano avuto diritto di voto, penso alla riforma del diritto di famiglia nel 1975, il regime di comunione di beni con il marito. Solo dal 1981 le donne possono entrare in Polizia, prima c’era per loro un corpo femminile con compiti molto più ristretti. La legge sullo stupro è del 1996, e fino a non molto tempo prima c’era il delitto d’onore. Tutto questo viene affrontato in un percorso svolto nel 1° capitolo, intitolato “Donne”». Lo sguardo dell’autore è rivolto anche sull’attualità, con una stoccata al nostro Parlamento: «Va bene, va benissimo la giornata per le donne. Ma va malissimo che, nel giorno in cui si discuteva in Camera la mozione del Ministro a riguardo, c’erano presenti solo 8 deputati. Se anche il Parlamento non è presente in occasioni di questo tipo, è evidente che della condizione della donna non importi a nessuno. Sì, cambiamo le leggi. Ma cambiamo noi per primi il nostro habitus mentale e culturale. Nel 2022 mi pare ridicolo dover ancora parlare di queste cose».

Questo libro dedicato all’amata madre giunge dopo quello scritto per l’altro genitore, «Mio padre», uscito nel 2019: «I tratti in comune dei due libri sono il racconto biografico dei miei genitori, mio, della mia famiglia. In comune c’è l’attenzione che entrambi hanno avuto per me, per i loro figli, l’armonia che sono riusciti a creare. C’è in comune anche l’esigenza in me di raccontarli, un’esigenza figlia di un certo approccio che hanno avuto nei confronti di noi figli. La differenza sta nel porre mio padre e mia madre in due ambiti diversi, ma entrambi all’interno di uno sconfinato amore. Per mio padre era ammirazione e amore, una meta che per me è rimasta irraggiungibile. Per mia madre è stata passione e amore, il rapporto di un figlio con la mamma è diverso. Ma entrambi, all’interno del concetto più ampio di amore, sono collocati con sfumature diverse che mi consentono di coccolarli. Quando una persona entra in un libro da protagonista è come se diventasse immortale. Vorrei consegnare l’immortalità dei miei genitori a queste pagine. In quest’ottica, c’è un capitolo di quest’ultimo libro che si chiama “Natale”. Al suo interno ricordo Antonella, un’amica scomparsa giovanissima un mese e mezzo dopo mamma. Anche lei è inquadrata in un rapporto di amore nei confronti degli amici, in un libro che vuol donarle una sorta di immortalità». In conclusione, su cosa avrebbe detto sua madre in merito a questo libro, Farina ricorda come «leggesse molto, dopo la pensione ancor di più. Leggeva anche i miei libri, le piacevano ma mi accusava di usare troppe parolacce. Le rispondevo che nei libri funziona così e lei mi invitava ad essere più parsimonioso. Questo è invece il primo libro in cui non troverete neanche una parolaccia. Penso che ne sarebbe contenta, così come lo è stata quando ha letto quello su papà. Mi dispiacerà non vederla alla presentazione, come invece è successo in tutte quelle precedenti. Ma credo che da lassù ascolterà e suppongo condividerà la mia scelta di aver scritto sia una parte riguardante le donne, sia quella sulle mamme, sia la parte su di lei».

Il libro sarà presentato alla città questa sera, 12 marzo, alle 19.00 presso l’Auditorium ‘Marianna Manfredi’ dell’IISS Pavoncelli, in Corso Scuola Agraria. «Ci tengo a ringraziare il preside Pio Mirra, la cui scuola è sempre aperta verso la cultura e a manifestazioni di questo tipo. Vorrei ringraziare anche le donne che parteciperanno alla presentazione, ho scelto apposta un parterre femminile. Ringrazio Loreta Colasuonno, dirigente del Commissariato di Cerignola e da poco cittadina onoraria di una città per la quale sta facendo molto. Ringrazio Rossella Bruno, nella duplice veste di Assessore alla Cultura e rappresentante di Oltrebabele. Ringrazio Rossella De Cosmo, insegnante di Lettere nelle scuole superiori e curatrice del mio libro sia in formato cartaceo che e-book. Ringrazio infine Antonella Caruso, notissima giornalista televisiva foggiana che conosco sin dai tempi dei miei trascorsi in politica. Vorrei che loro fossero le protagoniste della serata, perché celebreremo la donna e la sua centralità», ha tenuto a sottolineare Domenico Farina.